Greeicy lanzó su segundo álbum de estudio, titulado "La carta". | Fuente: Universal Music Group | Fotógrafo: Jhon Jaramillo

La espera acabó. Este jueves la artista colombiana Greeicy lanzó su segundo álbum de estudio "La carta", dos años después de debutar en la música con su disco "Baila". El nuevo trabajo discográfico viene acompañado con potentes colaboraciones.

"La carta", según detalló la disquera Universal Music Group en un comunicado de prensa, es un proyecto personal de Greeicy, con el que pasó por momentos de todo tipo. Desde la extrema felicidad hasta angustias sin respuestas en torno a su vida que la reconectaron con su música.

Para Greeicy, la propuesta significó "un máster en paciencia", pues viene gestándose desde "hace casi tres años, antes de la pandemia y por muchas razones". "Se pospuso hasta hoy, así que es un disco con el que he pasado por todos los estados de ánimo", afirmó.

"Me he desilusionado, he perdido la esperanza y la fuerza pero en medio del camino, la misma 'carta' llegaba con su magia a salvarme y reconectarme con eso que soy y con eso que amo", añadió la también actriz, que este 3 de febrero estrena también la serie juvenil "Ritmo salvaje", en Netflix, donde tiene el rol protagónico.

Mike Bahía, Alejandro Sanz y Cultura Profética en "La carta"

El nuevo disco de Greeicy viene acompañado por tres potentes colaboraciones: "Att: Amor", tema con su prometido Mike Bahía que había sido un adelanto del álbum; "Lejos conmigo", en el que Alejandro Sanz une su voz a la de la cantante; y "Te creí", hecho con la banda de reggae Cultura Profética.

A nivel musical, además, Greeicy se involucró en cada uno de los 12 sencillos en "La carta", puesto que participó en las composiciones junto a un equipo de personas que pusieron su grano de arena para redondear un trabajo que capture la esencia de la artista.

Así, Andrés Torres y Mauricio Rengifo lideraron y co-produjeron muchas canciones del álbum. También formaron parte de la creación y elaboración productores como La Créme, Dejota, Gotex, Dj Maff, Juan Pablo Vega y los Golden Minds.

Las canciones del nuevo disco de Greeicy

"La carta" abre con el tema "Apretaito" y le siguen "Los besos", "Tóxico", "Te creí", "No me hacen falta", "Lejos conmigo", "Una aventura", "La matemática", "Los consejos", "Cuando te vi", "La canción" y "Att: Amor".

Su "carta" de presentación, sin embargo, es el tercer hit, una historia que, según Greeicy, tenía "ganas de escribirle una canción a esta situación que se repite en muchas relaciones a las que no son capaces de darles un final, aún sabiendo el daño que les hace y aún reconociendo lo tóxico que está siendo para los dos".

"Creo que la letra de la canción es clara y aunque quisiera que no fuera así, sé que muchas personas se sentirán identificados", concluyó.

Los seguidores Greeicy podrán encontrar los videos de los sencillos ya estrenados en YouTube. Poco a poco irán saliendo nuevos que hacen parte del álbum completo. Muchos de ellos, fueron trabajados junto a Mike Bahía.

