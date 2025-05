Green Day recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood: "¡Esto es como la Super Bowl de mi mamá!"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Green Day, una de las bandas más emblemáticas del punk rock estadounidense, recibió este jueves una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en un evento en el que estuvieron acompañados de Ryan Reynolds, amigo del grupo, y Rob Carvallo, el productor de uno de sus álbumes más exitosos.



"¡Esto es como la Super Bowl de mi mamá!... Y es como estar en tu propio funeral", bromeó el vocalista Billie Joe Armstrong, quien también agradeció a su pareja y a sus seguidores, quienes se congregaron en el emblemático bulevar de Hollywood, en Los Ángeles.



La irónica bienvenida de Ryan Reynolds a Green Day

Armstrong (también guitarrista), Tré Cool (baterista) y Mike Dirnt (bajista) subieron al escenario a recibir el reconocimiento que honra sus casi cuatro décadas de una trayectoria marcada por temas como American Idiot' o Basket Case.



"Quiero dar las gracias, en primer lugar, a todos los fans, especialmente a ustedes, malditos locos, que vinieron a vernos hoy aquí de cerca en la calle. Misión cumplida. Y sobre todo, gracias Billy y Mike, mis hermanos, mi banda y mi otra familia", apuntó Cool.

Ryan ofreció unas palabras para la agrupación, cuya amistad comenzó poco tiempo atrás cuando el actor quiso usar el tema Good Riddance en la película Deadpool & Wolverine.



"Esta canción, al igual que muchas otras con las que estos señores nos han bendecido, perdura porque es tanto un sentimiento como una historia.... Ellos, estos músicos, viven en la intersección entre la nostalgia y la evolución", aseguró el actor.

Reynolds, que recibió su estrella en 2016 acompañado de su esposa, Blake Lively, le dio la bienvenida a la banda a la calle de Hollywood de una forma irónica. "Bienvenidos al Paseo de la Fama, donde al igual que yo, podrán ser fotografiados, pisoteados y orinados por la eternidad", apuntó.

Recuerdos de sus primeros pasos

A Joe, Drint y Cool, también los acompañó el productor musical Rob Carvallo, responsable de haber firmado a la banda en 1993, quien recordó cómo descubrió a la agrupación de Rodeo, California.



"En 1993 me dieron un demo de la banda e imagínense, yo era un joven encargado de descubrir talentos en Warner Brothers Records, y solo pensé: 'esta es la mejor banda que he escuchado en mi vida'", rememoró.

Carvallo explicó que creyó tanto en ellos que se arriesgó a firmar a una agrupación de punk en pleno auge de la música grunge, produciendo el primer álbum de Green Day en una gran discográfica: Dookie.



"La gente me preguntaba '¿Por qué quieres firmar con una banda punk? Ese es una rama pequeña del árbol del rock and roll, y la verdad es que nunca ha vendido tanto'. Y yo les decía: 'Creo que vamos a vender 100,000 copias. Tiene que haber un montón de chicos como yo que aman esto'", recordó.



Dookie finalmente vendió más de 20 millones de copias en EE. UU., logrando así una certificación doble diamante que solamente han logrado 13 discos en la historia de la música, entre ellos Thriller de Michael Jackson, Back in Black de AC/DC o The Wall de Pink Floyd.

