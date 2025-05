Ricardo Arjona fue intervenido por agente policial en Guatemala y tuvo inesperada reacción [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ricardo Arjona fue sorprendido por una policía de tránsito en Guatemala. | Fuente: Instagram (ricardoarjona)

Ricardo Arjona tuvo un inesperado incidente durante su visita a la ciudad colonial La Antigua Guatemala en su país ¿Qué pasó? El famoso cantante y baladista guatemalteco fue intervenido por una policía de tránsito luego de estacionar su camioneta cerca de una popular dulcería del lugar.

De acuerdo con fotos y videos, difundidos por el propio Arjona en su cuenta de Instagram, se pudo ver cómo el músico de 61 años hizo una parada en medio de la ciudad La Antigua en Guatemala, donde se encuentra trabajando en una próxima producción musical.

El intérprete de Señora de las cuatro décadas decidió entrar al local de dulces donde fue recibido por la dueña con quien se tomó una fotografía. Asimismo, se pudo ver al también productor musical señalando los dulces que quería para llevar y luego tomarse fotos con algunos admiradores que lo reconocieron.

No obstante, otro último video mostró a Ricardo Arjona claramente sorprendido al ver a una policía de tránsito esperándolo afuera de la dulcería por, aparentemente, haberse estacionado en una zona prohibida.

"¡Ay, María! ¿Usted de donde es? ¿De Antigua?", le dijo el cantante a la agente policial, quien le explicó que había estacionado su camioneta en una línea roja, lo cual estaría prohibido. "Sí. Vaya a ver. Usted ya tiene mucho tiempo [dejando su vehículo]. Tiene mucho espacio. Aquí no puede dejar la camioneta", le dijo la policía al cantautor, quien respondió con una sonrisa: "Vale, está bien".

Ricardo Arjona visitó una famosa tienda de dulces en la ciudad colonial Antigua Guatemala.Fuente: Instagram (ricardoarjona)

Ricardo Arjona: "La agente de tránsito fue implacable con su trabajo"

Después de lo sucedido, el propio Ricardo Arjona decidió compartir el video y fotos en sus redes sociales sobre su visita en la dulcería. "La niña linda tomándonos video a escondidas, resultó ser la dueña de la dulcería", señaló en referencia a la dueña del local.

Seguidamente, el intérprete de Mujeres también se refirió al incidente con la agente policial mostrando su sentido del humor y tomando con gracia el hecho. "La agente de tránsito que, aunque sonriente, fue implacable con su trabajo (muy bien) y esta mi gente tan bonita. Cosas que pasan cuando sales a la calle en mi tierra", escribió el artista en su post.

De acuerdo con el medio TV Azteca Guate, la Municipalidad de Antigua Guatemala recalcó que, si bien Ricardo Arjona fue intervenido por la policía local, este no recibió ninguna multa, pues decidió acatar la normativa moviendo su vehículo y haciendo caso a la agente.

Ricardo Arjona es un famoso músico, cantautor, actor y productor musical guatemalteco. | Fuente: Instagram (ricardoarjona)

¿Ricardo Arjona se despidió de los escenarios?

En diciembre de 2023, Ricardo Arjona sorprendió a todos sus seguidores al anunciar su retiro de los escenarios debido a problemas de salud. Esto, luego de concluir con su extensa gira Blanco y Negro con un emotivo concierto en Chile.

El cantante de Historia de taxi publicó un comunicado en el que agradeció a sus fans e hizo una reflexión sobre sus 30 años de carrera artística. Aunque este anuncio implica su retiro de la escena musical, el artista afirmó que mantiene la esperanza de volver a conectar con su público.

"Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver. La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que, por tocar guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó", exclamó.

Finalmente, Arjona concluyó su mensaje despidiéndose con optimismo, convencido de que superará esta prueba. "Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón", sostuvo.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis