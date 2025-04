"Feliz aniversario, mi amor": Jon Bon Jovi conmueve con romántico detalle a su esposa por sus 36 años de casados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jon Bon Jovi y su esposa, Dorothea Bongiovi, celebraron el martes, 29 de abril, sus 36 años de matrimonio. Para esta fecha especial, la estrella de rock, de 63 años, compartió en Instagram una imagen de un florero con 36 rosas rojas sobre una mesa, acompañada de un mensaje dedicado a su compañera: "36 rosas por 36 años increíbles. Feliz aniversario, mi amor".

En una segunda imagen, se puede ver a ambos sonrientes en el día de su boda en Las Vegas; Jon lucía su característica melena larga y sostenía un saco azul que hacía juego con su pantalón, mientras que Dorothea vestía un vestido blanco con guantes largos de encaje.

La publicación incluye otra instantánea del cartel de la capilla Graceland Wedding Chapel, donde se lee: "El hogar original y mundialmente famoso de las ceremonias con el 'rey'", en referencia a un imitador de Elvis Presley. "La estrella de rock Jon Bon Jovi se casó aquí", agrega el anuncio.

La estrella de rock escribió: "36 rosas por 36 años increíbles. Feliz aniversario, mi amor".Fuente: Instagram: Jon Bon Jovi

¿Cómo empezó la historia de amor Jon Bon Jovi y Dorothea?

Jon y Dorothea se conocieron siendo adolescentes mientras asistían a la secundaria en Nueva Jersey. La pareja contrajo matrimonio en la mencionada capilla, en 1989. Pronto formaron una familia con cuatro hijos: Stephanie, de 31 años; Jesse, de 30; Jake, de 22; y Romeo, de 21.

En una entrevista que ofreció a inicios de 2024 al diario The Independent, Jon Bon Jovi aseguró no haber sido "un santo" en los años de casado que lleva con Dorothea Hurley. Sin embargo, también mencionó que tampoco se trata de ser "tan tonto" como para estropear la relación con su pareja y madre de sus hijos.

"(Los problemas en el matrimonio) son todos los maravillosos clichés del estrellato del rock (...) Se trata de no mentir nunca sobre haber sido un santo, pero tampoco ser tan tonto como para estropear la vida en casa", declaró.

Sin embargo, pone por encima de los problemas la comprensión y la tolerancia que siempre le mostró su esposa. "Tenemos una sociedad de admiración mutua y la suerte de haber crecido juntos", precisó.

Jon Bon Jovi celebró su aniversario 36 de bodas con su esposa, Dorothea Bongiovi.Fuente: Instagram: Jon Bon Jovi

Jon Bon Jovi sobre su esposa: "Me sentí inmediatamente atraído por ella"

Una de las claves de su matrimonio, según Jon Bon Jovi, ha sido mantener un equilibrio entre su carrera y su vida personal.

"Crecimos juntos y realmente nos gustamos y queremos pasar la vida juntos. Trabajamos duro en eso y nos disfrutamos mutuamente", expresó el intérprete de temas como Always, Living on a Prayer y Next 100 Years. "Escribir canciones es solo lo que hago, no es quien soy (…) Yo me sentí inmediatamente atraído por ella desde el minuto en que la vi, y eso nunca ha cambiado".

En el 2016, el propio cantante señaló a The Mirror que estaba pasando por "los peores años de su vida" después de que el guitarrista Richie Sambora abandonara la banda Bon Jovi tras 30 años y que fue su esposa quien lo ayudó a sobreponerse.

"Fue una época muy, muy difícil de la que todavía no me he recuperado del todo, pero mi mujer se ha portado increíble. Sin ella no estoy seguro de cómo lo habría superado", declaró.

El letrero de la capilla Graceland, donde Jon Bon Jovi y su esposa Dorothea se casaron hace 36 años.Fuente: Instagram: Jon Bon Jovi

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis