Harry Styles y el puertorriqueño Bad Bunny, los más escuchados según Spotify | Fuente: Instagram

El tema As It Was del británico Harry Styles se alza con el primer puesto de los temas más escuchados de final de mayo a agosto en Spotify, una lista con gran presencia de la música latina gracias al puertorriqueño Bad Bunny, que se lleva cinco de las diez primeras posiciones.

La lista mundial de canciones de la plataforma ha sido realizada con datos recogidos entre el 29 de mayo y el 29 agosto.

En el primer puesto está As It Was, de Harry Styles, que ha tenido 610 millones de reproducciones a nivel mundial solo en los últimos tres meses.

El segundo, toda una sorpresa, es para Running Up That Hill (A Deal With God) de la también británica Kate Bush, un tema publicado en 1985 que vive su segunda edad de oro gracias a su aparición en la serie Stranger Things, señala la plataforma en un comunicado.

Más temas en el top 10 de Spotify

Los siguientes puestos están acaparados por la música urbana latina: el tercero es para Me Porto Bonito, de Bad Bunny y su compatriota Chencho Corleone; seguido de Tití Me Preguntó, también del puertoriqueño; y Glimpse of Us, del japonés Joji.

El sexto puesto es para Ojitos Lindos, de Bad Bunny y los colombianos Bomba Estéreo; seguido de Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52, de los argentinos Bizarrap y el español Quevedo; los temas Efecto y Moscow Mule, también del trapero boricua; y la lista cierra con Heat Waves, del grupo británico Glass Animals.



El servicio de música en streaming Spotify alcanzó los 433 millones de usuarios en el segundo trimestre del 2022, un aumento significativo con respecto a los 422 millones del primer trimestre.

Asimismo, la compañía señala que 188 millones de ellos paga por el servicio premium, 6 millones más que hace tres meses.

