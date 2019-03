Ileana Cabra (mejor conocida como iLe) ─quien fuera la voz femenina de Calle 13─ estrenó el video de "Temes", donde denuncia la violencia contra las mujeres. | Fuente: Captura de YouTube

Es una clara denuncia contra el machismo. A ritmo de bolero, Ileana Cabra (mejor conocida como iLe) ─quien fuera la voz femenina de Calle 13─ estrenó el video de "Temes", donde denuncia la violencia contra las mujeres.

"Es un bolero desafiante que expone uno de los puntos ciegos más oscuros del patriarcado: el 'machismo' es más que una expresión de poder, es una reacción de miedo débil y horrorosa", sostuvo la cantante, en un comunicado, sobre la canción que formará parte de su siguiente disco.

La letra nació a partir de un cuestionamiento: ¿por qué la ley no protege a las mujeres y por qué se sienten censuradas? Cada vez que se protesta, hay algo [el patriarcado] que busca silenciarlas, reflexiona. "Lo que te pregunta la canción, de una forma resumida, es si al final el patriarcado siente que tiene ese control sobre nosotras, cuál es el miedo, por qué nos censuran”, indica Ileana Cabra o iLe, ganadora al Grammy en 2017.

"Si tus celos me acuchillan por la espalda. Y es mi culpa por haber estado sola. Si tu ira me dispara en la cabeza... ¿Por qué me temes? ¿Por qué me temes?", canta la puertorriqueña en "Temes".

TRABAJO EN FAMILIA

Durante 10 años formó parte de Calle 13 junto a sus hermanos René Pérez Joglar 'Residente' y Eduardo Cabra 'Visitante'. Para el videoclip, volvió a trabajar en familia: esta vez, bajo al dirección de su hermana Milena Pérez Joglar.

"Para nosotras era importante reflejar a una mujer que no tan solo ha sido abusada, sino que ha sobrevivido situaciones horrorosas. Es necesario salir a la calle y protestar, porque no es solo un asunto de mujeres”, sostuvo Ileana Cabra (iLe) en el portal El Nuevo Día.

Cabra dice que nunca ha estado cerca del maltrato, pero eso no la vuelve ciega ante la violencia y los feminicidios. "Nos puede pasar a cualquiera. Eso sucede en niñas pequeñas que sufren un montón de situaciones que han sido violadas y las obligan a tener esos hijos porque están en contra del aborto, que al final eso es de gente religiosa y absurda”, recalca.