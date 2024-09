Metallica expresa su admiración por Caifanes y regala su versión de 'La negra Tomasa' en México [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Metallica cerró una serie de conciertos en Ciudad de México (CDMX) regalando al público su versión de La negra Tomasa, uno de los temas más reconocidos de la banda Caifanes. La noche del pasado domingo, el público mexicano que se dio cita en el Estadio GNP Seguros estalló en gritos cuando los primeros acordes de la canción comenzaron a sonar.

Robert Trujillo, el bajista de la agrupación, animó a la audiencia a cantar. "Queremos tocar otra canción bien chingona, así que todo el mundo tiene que cantar con nosotros, ayúdenos, por favor", dijo en español el músico de ascendencia mexicana.

Este homenaje a Caifanes llega solo unos días después de que Metallica sorprendiera al público interpretando La Chona , una canción de los Tucanes de Tijuana, una agrupación de música regional mexicana liderada por Mario Quintero Lara.



Integrantes de Metallica destacan la música de Caifanes

En conferencia de prensa, los miembros de Metallica aseguraron que Caifanes es una de sus bandas mexicanas favoritas, junto a El Tri del veterano músico y cantante, Alex Lora.

Aunque La negra Tomasa es uno de los temas más populares de la discografía de Caifanes, el tema es en realidad una composición del músico cubano Guillermo Rodríguez Fiffe, escrito en 1937.

Metallica regresará a México para presentarse nuevamente los días 27 y 29 de septiembre en el Estadio GNP Seguros.

Primero Metallica nos deleita con la Chona y ahora lo hace con la Negra Tomasa de Caifanes 😮‍💨💥#metallica #forosol #m72worldtour #concierto pic.twitter.com/4swaKtH6EJ — Ritmo Inolvidable 🎶 (@RitmoInolvi) September 23, 2024

James Hetfield, vocalista de Metallica, habla de sus pesadillas antes de iniciar una gira

Metallica es una de las bandas de trash metal más emblemáticas de la historia de la música. James Hetfield, vocalista y guitarrista del grupo, confesó hace poco tener pesadillas cada vez que inicia una gira.

Fue durante una entrevista para el podcast The Metallica Report, que el fundador de Metallica compartió las sensaciones que tiene cada vez que está a punto de realizar presentaciones.

"Es una cosa normal donde empiezo a dudar de mí mismo. Empiezo a sentirme inseguro pensando: 'Somos viejos, no podemos hacer esto'. Todas esas tonterías que todo el mundo se dice a sí mismo antes de dedicarse a algo que les importa", declaró el músico

Hetfield precisó: "Tengo pesadillas donde yo soy el único al que le importa lo que estamos haciendo. Aparezco en el concierto y todos están holgazaneando. Me pregunto: '¿dónde están mis cosas?', '¿dónde está la lista de canciones?'. Veo que el mástil de mi guitarra es de goma y solo tiene dos cuerdas. Me pregunto: '¿dónde está mi asistente?' Veo que el cable de la guitarra no me permite acercarme al micrófono. Sueño con cosas tontas como esas".

Pese a esto, el cantante contó que ya aprendió cómo enfrentarlas. "Ya no me asusto por eso. Uno tiene ansiedad acumulada, pero no debe dejar que eso se apodere de uno porque tenemos ese equilibrio de ansiedad y fe. Tan pronto como llegues a ese punto, todo estará bien", sostuvo.

En otro momento, confesó que, mientras haya tiempo libre en una gira, aprovecha en componer nueva música para Metallica.

