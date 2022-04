J Balvin pospuso su gira por Estados Unidos, que comenzaba este 19 de abril, debido al COVID-19 | Fuente: Facebook

El 12 de abril, el cantante urbano J Balvin anunció que su gira por los Estados Unidos y Canadá, “José Tour”, se pospondrá. El anuncio se hace a una semana de su inicio, el 19 de abril en la ciudad de San Antonio, del estado de Texas.

El artista colombiano especificó que este aplazamiento se debe a problemas inesperados en temas de producción, los cuales están vinculados con la COVID-19. Y con el fin de entregar el mejor espectáculo a sus seguidores, decidió posponer las presentaciones.

“Durante este año pasado hemos trabajado incansablemente para ofrecerles un show sin igual donde todos se sientan bienvenidos a la fiesta de cada presentación en la gira "Jose" tour USA. Sin embargo, el COVID-19 ha causado unos desafíos de producción imprevistos que no me permitirán mantener mi promesa de darles el mejor espectáculo posible. Ustedes merecen lo mejor, así que he tomado la difícil decisión de posponer la gira”, escribió.

Asimismo, J Balvin comunicó que junto con su equipo ya se encuentran trabajando en cada detalle de la gira y que próximamente dará las nuevas fechas. También agradeció a sus seguidores por el apoyo: “Me siento agradecido por todo su amor y apoyo y a la misma vez estoy muy emocionado por reencontrarme con cada uno de ustedes en el camino para celebrar juntos y continuar con las vibras en alta”.

J Balvin: Hackean su cuenta de YouTube y suben el video de la "tiradera" de Residente

La polémica entre J Balvin y Residente continúa. Esta vez, unos hackers se infiltraron en la cuenta de YouTube del colombiano y subieron la tiradera del exCalle 13 en su cuenta.

Los seguidores del intérprete de “Azul” estuvieron etiquetando al artista para que explique por qué había compartido este tema que remeció la industria musical, sin embargo, se resolvió que no fue él quien se encargó de subir ese video.

No obstante, J Balvin fue víctima de hackeo masivo. Así como él, varios artistas también pasaron por lo mismo como Daddy Yankee, Ariana Grande, Justin Bieber, Michael Jackson, Eminem y más.

De acuerdo con información de medios internacionales, los responsables de este delito se les atribuye a ‘Los Pelaos’, un grupo que busca viralizar el contenido de Paco Sanz, un español que fue condenado por estafa tras pedir donaciones por su falsa enfermedad.

