Jaze y su deseo de colaborar con Eva Ayllón y Gian Marco. | Fuente: Composición

En plena cuarentena por el coronavirus, Jaze está más activo que nunca. El rapero peruano presenta este jueves "Pinta Nomá'", su más reciente canción con una temática especial.

El videoclip de este nuevo single está contará con dibujos realizados por su novia Lidia y los cuales estarán animado para darle vida al tema.

"La canción yo la escribí para Lid, quien ya mucha gente la debe conocer, es mi enamorada, y ella dibuja y pinta. Me acuerdo que la escribí porque estábamos en Piura y yo estaba viendo la Champions League y ella se pudo al lado del televisor a dibujar. El video es eso. Se llama Pinta Nomá' porque es ella pintando. Ella ilustró todo el video", dijo Jaze en un live de YouTube de RPP Noticias.

Pese a que aún no pensaba en colaborar con ningún artista, la coyuntura que vive el mundo por la pandemia del coronavirus, llevó a Jaze a contribuir con Anna Carina para llevar un mensaje de conciencia con el tema "Unidos".

"Anna Carina me mostró la canción y me dijo cual iba a ser mi espacio para rapear. Me dijo cual era la idea, el motivo y lo que buscaba la canción. Si se trata de ayudar, yo dije que toda maneras estaba adentro del proyecto", agregó.

Asimismo, el reconocido freestyler reveló que uno de sus sueños es poder colaborar con artistas nacionales consagrados como son el caso de Eva Ayllón o Gian Marco.

"Me encantaría, sería una locura. Yo feliz y encantando, pero no los conozco. Los sigo y los he escuchado mucho de pequeño. Imagínate, lo que sería para mí cantar una canción con ellos. Bueno, no quiero pensar en algo tan grande todavía porque recién estoy comenzando", concluyó.