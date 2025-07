“Todos estamos vivos y bien, así que ya veremos”: Joe Perry abre la puerta a un último concierto de Aerosmith

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

“Estamos vivos y bien, así que ya veremos”. Con estas palabras, el guitarrista y miembro fundador de Aerosmith Joe Perry dejó abierta la posibilidad de un retorno de la legendaria banda de Boston, para un último concierto.

Como se recuerda, el año pasado, Aerosmith anunció su retiro de los escenarios debido a una lesión vocal del cantante Steven Tyler. Sin embargo, con el paso de los meses, la situación parece haber cambiado y ‘Los Chicos Malos de Boston’ tentarían un regreso, para beneplácito de sus fanáticos.

“Sé que tiene que haber al menos otro concierto de Aerosmith, y no es que esté deseando hacer el setlist para eso, pero no lo sé. Ya veremos”, manifestó el guitarrista, de 74 años, al podcast Trunk Nation with Eddie Trunk.



¿Un last dance de Aerosmith?

En la entrevista, Joe Perry dejó entrever que no se sentiría del todo decepcionado, si es que no se concreta un último concierto de Aerosmith.

“Siempre he tocado como si cada concierto fuera el último. Odio parecer deprimente, pero lo dejo todo cada noche”, manifestó.

Eso sí, el guitarrista confirmó que los miembros de Aerosmith mantienen constante comunicación, “probablemente un par de veces por semana”, lo que evidencia la unión de la banda, a casi un año de su retiro de los escenarios.

Fundada en 1970, Aerosmith es una de las bandas de rock más populares y reconocidas de Estados Unidos, con millones de discos vendidos alrededor del orbe. En 2001, la agrupación fue inducida al Salón de la Fama del Rock.

La banda ha visitado hasta en tres oportunidades el Perú, con multitudinarios conciertos en Lima: en la Explanada Sur del Estadio Monumental (2010), en el Estadio de San Marcos (2011) y en el Estadio Nacional (2016).