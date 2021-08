Joey Montana sobre la música urbana: “Ahora todas las canciones hablan de lo mismo” | Fuente: Joey Montana Facebook

Joey Montana, conocido cantante de reguetón y autor de éxitos como “Picky” y “'Suena el Dembow”, estrenó su nuevo tema “A veces” junto al cantante Kevin Roldan, una propuesta actualizada y diferente a lo que ya tiene acostumbrados a sus seguidores y con la que busca dejar un legado en la industria musical latina.

En una entrevista con RPP Noticias, el cantante panameño habló sobre esta nueva producción y el reto de resaltar en la industria del género urbano que estrena hits por montones y que actualmente, según él, se encuentra en un “círculo vicioso”.

"No puedo pretender hacer la misma música que hacía en el 2010, 2012 o 2017, aunque haya funcionado. Tengo que ajustar un poquito la letra para que funcione para los chicos de ahora", cuenta el cantante sobre su propuesta musical.

La música urbana en un “círculo vicioso”

El cantante y compositor de 39 años comenta que, analizando la actual oferta de música urbana, ha encontrado que este género se ha encerrado en cinco tópicos de los cuales no se quiere salir porque “está funcionando”.

“Yo siento que ahorita hay un círculo vicioso de las canciones hablando de lo mismo”, comenta el cantante. “Ahora las canciones hablan de ‘ella bebe, fuma y está soltera’, ‘ella no quiere novio’, ‘no quiero nada contigo’, ‘te pongo contra la pared’ y ‘ella ya es independiente’; son cinco temas de los que se hablan y hay ochenta mil canciones diciendo lo mismo y están funcionando”, dice Joey Montana.

Joey Montana habló con RPP de su nuevo éxito "A veces" y sobre cómo la música urbana ha entrado en un "cículo vicioso" que no explora más allá de cinco tópicos.

Sin embargo, asegura que esta tendencia musical ya se encuentra en su última etapa y que el mercado se está abriendo a nuevos tópicos y temáticas que van más allá de lo “explícito” y es allí donde apunta a llegar con sus composiciones.

Por eso, para él, mantenerse vigente haciendo música es una cuestión de “ensayo y error” ya que siempre está intentando probar diversas propuestas y enfoques musicales.

“Tienes que hacer buena música, tratar que las canciones no sean basura de canciones porque así pierdes calidad (...) El secreto es ensayo y error, siempre tratando de hacer buena música. Aunque la música no funcione mucho, fue una buena canción, y así hasta conseguir otra vez el batacazo”, recomienda Joey Montana y agrega que otro factor importante es juntarse con buenos profesionales.

“(Tienes que) unirte con los que están en el momento, mantener tu esencia y trabajar con los mejores. Gracias a Dios he trabajado con quienes han producido grandes éxitos, que son productores increíbles y te van guiando. Y si no son los mejores, trabajar con los nuevos artistas que tienen todas las ganas y hacen una buena producción. Yo no me la creo y trato escuchar los comentarios de gente buena y de rodearme de gente inteligente”, indica el también compositor de reguetón.

El nuevo tema de Joey Montana

“A veces” es una canción que fue compuesta al inicio de la pandemia por Joey Montana en colaboración con Kenzo pertenece a un álbum que estrenará en octubre de este año y contará con al menos 16 nuevos temas.

Montana es consciente del crecimiento de las nuevas plataformas y tendencias, además, reconoce que su público ha crecido. Por ello, no piensa quedarse atrás, por eso presenta esta canción romántica y bailable que habla sobre un despecho moderno, más juvenil y contemporáneo.

"Tengo fanáticos que escucharon ‘Picky’ pero eso fue en el 2016. Ese público de 10 años, ya creció y quieren otro tipo de música, y yo tengo que respetar a esos fanáticos anteriores y buscar fanáticos nuevos para eso tengo que hacer un balance y ‘A veces’ lo tiene. Es una canción de despecho pero tiene letra inteligente”, asegura.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia: EER 3x11 Por qué WHITE CHICKS es una película de culto pop en lo absurdo

Quizás no sea una película de gran factura, pero WHITE CHICKS (o ¿Y dónde están las rubias?, si nos ponemos en modo traducción española) es una película de culto para la cultura popular. Nos ha regalado momentazos, memes y cuando nos la cruzamos en el cable, no podemos dejar de verla. Y ahora que está en Netflix, en una versión sin censura, pues teníamos que hablar de ella. Ah, y porque hace poquito no más uno de sus actores, el gran Terry Crews, estuvo de cumpleaños. Que disfruten este episodio tanto como nosotros.