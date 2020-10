BREAKING: @Lin_Manuel joins hosts @EvaLongoria, @GloriaEstefan, and @ricky_martin with musical guests @juanes, @pitbull, @LuisFonsi and @KelseaBallerini for ESSENTIAL HEROES: A MOMENTO LATINO EVENT on Monday 10/26 at 9PM ET/PT on CBS and @CBSAllAccess. https://t.co/CjTExK2Pwj pic.twitter.com/dJEmhYBw6F