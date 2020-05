Isabela Merced lanzó su primer EP "The Better Half of Me". En el tema "Apocalipsis" habla de una relación tóxica, en base a su experiencia. | Fuente: Universal Music Group

Isabela Merced, el nuevo nombre artístico de Isabela Moner, forma parte de esa nueva generación de jóvenes artistas que fluyen con naturalidad entre sus raíces latinas y estadounidenses. Con solo 18 años, la joven ya se ha hecho un espacio en Hollywood al protagonizar el live action de "Dora, la exploradora"; pero ahora cambia de dirección y planea conquistar el mundo musical. Acaba de lanzar su primer EP "The Better Half of Me", en el que canta en spanglish y reflexiona sobre su crecimiento en el 2019.

"Siento que es mi bebé bilingüe [risas] Es importante para mí ser una mezcla natural de los dos idiomas. Siento que hay una comunidad que no tiene mucha representación en Latinoamérica, nacidos de papás inmigrantes y estadounidenses. Es importante para mí representar esa comunidad a la que pertenezco", comentó la hija de una peruana y un estadounidense a RPP Noticias, mientras salpica con palabras en inglés su conversación en español.

Los últimos años han sido de gran crecimiento profesional para Isabel Merced. Desde el 2016 ha participado en ocho películas, incluyendo "Let it Snow" (2019) para Netflix. Pero el último año también fue uno de altibajos, lo que la llevó a buscar conocerse mejor a sí misma

"Es un momento de autoreflexión. El crecimiento que tuve en 2019, vino la ansiedad, las partes de mi personalidad que tengo miedo de mostrar al mundo. Se llama así 'The Better Half of Me' [la mejor mitad de mí] porque finalmente -you know- quiero mostrarlo al mundo y a mis fans. Se trata de encontrar tu poder", indicó en una entrevista virtual desde Los Ángeles.

"TUVE UNA RELACIÓN MUY TOXIC"

Su carrera inició de niña, a los 10 años, al aparecer en el musical "Evita" al lado de Ricky Martin en Broadway. Al trabajar en una industria donde hay más adultos que jóvenes, "tuve que crecer antes". "Tenía la sabíduría de alguien de 18 años desde los 14. Después de trabajar casi toda mi vida, tengo experiencia que otros chicos de mi edad no tienen", recalca la actriz de ascendencia peruana.

Esto le ha permite hablar de algunas experiencias maduras, en sus canciones, como las relaciones tóxicas en "Apocalipsis". "Tuve una relación muy complicada, muy toxic. Escribí la canción recién saliendo de la relación, sin reflexionar más solo escribí lo que sentí. Inicialmente, fue mi proceso de curación escribirla. Después de un año, creo que ha cambiado mi perspective de la canción. Ahora siento que yo también tuve parte en la relación y cómo se convirtió en algo más toxic e insatisfactoria", reflexiona Isabela Merced.

PROYECTOS EN NETFLIX

La artista continúa en paralelo con su otra gran pasión: la actuación. Por la temporada navideña pasada, estrenó en Netflix la cinta "Let it Snow" y, antes de la pandemia del coronavirus, acabó de grabar su siguiente película con la plataforma "Sweet Girl", que protagoniza al lado de Jason Momoa ("Game of Thrones").

"Las películas de acción son mis favoritas y esta es una de ellas. Tuve la oportunidad de hacer mis propios stands, eso es súper cool. Jason Momoa es muy lindo y cariñoso. Era un sueño trabajar con él. La cinta es muy 'oposito' a 'Let it Snow' y 'Dora'", apunta la joven actriz y cantante. A estar pendientes de su estreno.

Puede escuchar el EP "The Better Half of Me" en el siguiente link.