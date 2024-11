J Balvin y Feid apoyan a Karol G ante ola de críticas por polémica letra de su nueva canción

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karol G está envuelta en una polémica tras el lanzamiento de su canción +57, que cuenta con la participación de reconocidos exponentes del género urbano como J Balvin, Maluma, Blessd, Ryan Castro y Feid. El tema ha sido objeto de críticas por una línea específica que ha sido interpretada como una sexualización de menores de edad.

La controversia alcanzó tal magnitud que incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció al respecto en su cuenta de X: "En cada género artístico hay arte, pero también ignorancia. El arte perdura, la ignorancia dura un segundo. El arte implica estudio y mucha sensibilidad, muchísima sensibilidad, la ignorancia solo codicia".

Ante la ola de críticas, Karol G emitió una disculpa pública en sus redes sociales. En su mensaje, la cantante lamentó que la letra fuera sacada de contexto y aclaró que su intención no era ofender.

J Balvin y Feid expresan su respaldo a Karol G por el tema +57

El apoyo de colegas y figuras cercanas a Karol G no se hizo esperar. J Balvin, quien también participa en el tema, replicó el comunicado de la cantante en sus redes sociales, mostrándole su respaldo con una dedicatoria: "Reina, acá estamos con vos. Nos has dado tantas glorias que esto no quita tu grandeza, además el tema es nuestro, así que aquí estamos incondicional".

Tampoco faltó el respaldo de Feid, conocido como Ferxxo y actual pareja de 'La bichota', quien también se dirigió a ella tras compartir el mensaje de disculpa de la artista: "Mi reina, vamos, vamos".

Críticas a nuevo tema de exponentes colombianos

La nueva colaboración de los mayores talentos del género urbano colombiano llegó acompañada de polémica y de cuestionamientos por versos que hacen apología de la sexualización de menores, así como críticas porque desconocen la realidad de Medellín, de donde son, y donde hay cifras de explotación sexual infantil muy altas.



La canción +57, en referencia al prefijo telefónico de Colombia, salió este jueves en todas las plataformas digitales tras una anticipada espera de los fans del género urbano por tratarse de la primera colaboración entre los artistas de Medellín que ocupan los primeros puestos en las listas de éxitos de todo el mundo.



Sin embargo, la controversia llegó con la publicación de una reseña de la revista Rolling Stone en Español, que alertó que "el aspecto más preocupante de +57 es su letra. En un momento Feid y Maluma cantan: 'una mamacita desde los fourteen/Entra a la disco y se siente ki/Mami, estos shots yo me los doy por ti".



"Los talentos más grandes del reggaetón colombiano se unen en una canción que decepciona, hace apología a la sexualización de menores y prende alertas", concluyó la revista musical, a lo que agrega que "es gravísimo que, a estas alturas de la conversación sobre la narcocultura y la cultura de la violación, se sigan tocando libremente temas como la sexualización a menores en las canciones".



Según el Observatorio de Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) de la ONG Valientes, en 2023 se reportaron 329 víctimas por delitos asociados a la explotación sexual de menores de edad en Medellín.