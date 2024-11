"Me disculpo de corazón": Karol G confiesa estar "muy afectada" tras críticas a nuevo tema

La cantante colombiana se mostró afectada por las críticas a la letra de +57, defendiendo la canción y aclarando que fue malinterpretada. La polémica sobre la sexualización a menores generó debates públicos.

La semana pasada, Karol G, junto a otras figuras del reguetón como Feid, Maluma, J Balvin, Ryan Castro y Blessd, lanzó la canción +57, que rápidamente desató una gran controversia debido a su letras.

La canción incluye un verso cantado por Feid y Maluma que dice: "Una mamacita desde los fourteen / Entra a la disco y se siente ki / Mami, estos shots yo me los doy por ti". Esta frase, que hace referencia a una joven de 14 años, fue ampliamente criticada por su contenido sexualizado, lo que generó un fuerte rechazo en redes sociales.

Este lunes, Karol G se mostró "muy afectada" por las reacciones y, a través de una historia en su cuenta de Instagram, aclaró que la letra había sido malinterpretada: "Desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente", afirmó.

La polémica creció tras la publicación de una reseña de la revista Rolling Stone en Español, que advirtió sobre la sexualización en la letra de la canción. La crítica se centró especialmente en la mención de "una mamacita desde los fourteen", lo que muchos usuarios consideraron inapropiado en las redes.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Las reacciones en las redes sociales fueron inmediatas, con algunos fanáticos rechazando la canción por su contenido sexual y dejando mensajes como: "Un tema que denigra a la mujer" y "¿Mamacita desde los 14? ¿Quién escribió esto?". Otros, sin embargo, defendieron a los artistas, subrayando que la canción debía ser vista dentro del contexto de su estilo y ritmo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también intervino en la discusión, defendiendo el derecho al "debate cultural" y señalando que "hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud está librando en sus barrios", en X (antes Twitter). Minutos después, compartió otro mensaje en el que hablaba sobre la relación entre el arte y la ignorancia, mencionando que "el arte perdura, la ignorancia dura un segundo", junto a un enlace al videoclip de Vivo por ella, de Andrea Bocelli y Karol G .

La respuesta de Karol G

Por su parte, Karol G lamentó la desinformación que circuló sobre la polémica. También desmintió un mensaje que supuestamente había publicado en sus redes sociales sobre el tema, pero que nunca fue suyo. En su mensaje final, se disculpó de corazón: "Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad".

"Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender", escribió en una historia compartida en Instagram. "Como artistas estamos expuestos a la opinión pública y a las interpretaciones individuales de personas que nos quieres y personas que difieren de lo que hacemos", agregó.

