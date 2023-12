Kiss seguirá haciendo conciertos con avatares creados por compañía de George Lucas

En su último concierto en Madison Square Garden de Nueva York, la banda anunció que seguirían vivos por siempre, con avatares.

La icónica banda Kiss fue fundada en enero de 1973 y este año, cumpliendo 50 años de carrera artística, anunció su despedida de los escenarios. Los despanpanantes trajes, las canciones pegadizas y el maquillaje que usaban captó la atención y trascendió a muchas generaciones.

Siguiendo esa línea creativa y de una producción en conciertos que va más allá de las canciones, la banda mostró cuál es la mejor forma de quedar inmortalizados y mantenerse más de 50 años: los avatares digitales.

En su último concierto en Madison Square Garden, los miembros de la banda tocaron varias de sus canciones, pero al finalizar, salieron del escenario y dejaron que sus avatares interpreten "God Gave Rock And Roll To You".

Este año fue la gira de despedida de la banda de rock al cumplir 50 años de carrera artística | Fuente: Facebook Kiss

Los avatares de Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer y Eric Singer representaban a los miembros como superhérores que volaban, tocaban instrumentos y que botaban fuego. Este trabajo fue realizado con empresas reconocidas por anteriores trabajos y el nombre de sus dueños.

Los encargados de mantener con vida el legado de la banda son Industrial Light & Magic, compañía del director de Star Wars George Lucas, asociada con Pophouse Entertainment, perteneciente al integrante de ABBA Björn Ulvaeus. Esta última empresa fue la encargada de realizar algo similar con "ABBA Voyage".

La banda colgó en su canal de Youtube y fragmentos en redes sociales el trabajo que se realizó para captar los movimientos y digitalizarlos. Esta es una muestra más que Kiss quiere seguir trascendiendo generaciones y no perder vigencia pese a que ya pasaron 50 años de su primer concierto y que todos los integrantes se retiran de los escenarios.