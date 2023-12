Kiss se despidió de los escenarios tras 50 años de llevar el mejor rock al mundo

Kiss, la icónica banda estadounidense integrada por Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer y Tommy Thayer, se despidió de los escenarios luego de 50 años de carrera musical dejando “el mejor rock” en diversas partes del mundo y cautivando a miles de fanáticos con sus desenvolvimiento y caracterización con el maquillaje y los llamativos trajes que usan para diferenciarse y lucir su mejor versión.

Fue el último sábado 2 de diciembre que Kiss dio su último concierto en el Madison Square Garden en Nueva York, la ciudad que los vio nacer en 1973 cuando un grupo de jóvenes oriundos del lugar se juntaron para hacer rock alternativo llegando a vender más de 100 millones de discos a nivel mundial situándose entre las mejores bandas de la historia.

La agrupación realizó su show de despedida End of the Road en Estados Unidos donde interpretaron sus clásicos temas: 'Rock and roll all nite', 'I was made for lovin' you', 'Detroit Rock City', 'Heaven's On Fire', 'Hard Luck Woman', 'I Love It Loud', entre otros. Asimismo, Eric Adams, alcalde de Nueva York, declaró el Día Oficial de Kiss en la ciudad en honor a la banda que es un hito en Norteamérica y en el mundo.

Kiss no solo es una referencia en el rock sino que también sus presentaciones en vivo se han llevado los aplausos de los fans por los adornos con pirotecnia, cañones, guitarras con humo, sangre, entre otros elementos que permitieron a la banda vender sus accesorios como parte de su exitosa trayectoria.

Eric Adams, alcalde de Nueva York, declaró el Día Oficial de Kiss en la ciudad. | Fuente: Instagram (kissonline)

Kiss quedará “inmortalizado” con avatares digitales

Pese a decir adiós a los escenarios con público, Kiss seguirá brillando, pero ahora a través de los avatares digitales que caracterizarán a sus integrantes a la realidad virtual para que los seguidores puedan seguir disfrutando de su música.

Estos avatares fueron diseñados por Industrial Light & Magic, compañía de efectos especiales de George Lucas en colaboración con Pophouse Entertainment Group, quienes tomaron el escenario del concierto de Kiss para interpretar 'God gave rock and roll to you'.

Los cuatro miembros de Kiss estuvieron en las sesiones de captura de movimiento para crear dichos avatares digitales con el fin de que la banda pueda seguir sonando y que sus canciones continúen llegando a nuevas generaciones.

Gene Simmons y Paul Stanley destacan versiones digitales de Kiss

Paul Stanley, guitarrista y vocalista de Kiss, destacó su nueva faceta digital con el fin de que la banda siga vigente. “Lo que hemos conseguido ha sido increíble, pero no es suficiente. La banda merece seguir viviendo porque la banda es más grande que nosotros. Es emocionante para nosotros dar el siguiente paso y ver a Kiss inmortalizado”, sostuvo.

Por su parte, el bajista y fundados de Kiss, Gene Simmons, explicó que gracias a la tecnología los integrantes no verán pasar los años dejando verse como en sus inicios. “Podemos ser eternamente jóvenes e icónicos llevándonos a lugares que nunca habíamos soñado. La tecnología hará que Paul salte más alto que nunca”, refirió.

Por último, el músico de 74 años informó que la gira marcó el final de la banda, pero que la marca continuará hasta el fin de los tiempos. “Kiss es un universo propio: película, merchandasing, quizá incluso Broadway. La banda terminará, pero la experiencia Kiss es inmortal”, concluyó.