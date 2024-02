Madonna sufre caída sobre el escenario tras tropiezo de uno de sus bailarines [VIDEO]

Madonna ofreció un concierto en Washington (EE.UU.) el último fin de semana en el marco de su Celebration Tour. Más de 18 mil personas se dieron cita en el Climate Pledge Arena para disfrutar dos horas de show con lo mejor del repertorio de la 'Reina del Pop'.

No obstante, un pequeño incidente ocurrido en el quinto tema, opacó la performance de la intérprete de Like a Virgin, afortunadamente, el hecho no pasó a mayores.

Madonna, de 65 años, se encontraba sentada en una silla que era arrastrada sobre el escenario por uno de sus bailarines. Sin embargo, un paso en falso terminó en una caída de la cantante, quien se tomó un momento para recuperarse antes de continuar con el espectáculo.

Aunque no fue la única en caer, ya que el bailarín también tropezó, su reacción ante el incidente se hizo viral. De acuerdo con los videos que circulan en redes, la artista siguió cantando con una sonrisa en el rostro.

En el video de la caída de Madonna, también se observa que otro de los bailarines se acerca a ella para ayudarla a levantarse, pero la también actriz prefirió hacerlo sola.



Varios usuarios destacaron el profesionalismo de la artista para manejar la situación. "Estuve allí, vi todo, ella era una profesional, continuó actuando y me reí. Show impresionante", expresó un seguidor. "Yo también estuve allí. Ella es increíble", añadió otro.

Madonna se quiebra durante concierto al hablar de su salud

Madonna volvió a los escenarios tras un delicado episodio de salud que la mantuvo alejada de sus compromisos profesionales durante cuatro meses. La 'Reina del Pop' logró superar una infección bacteriana grave y retomó su gira mundial.

En medio de su presentación en Bélgica, la cantante compartió sus sentimientos sobre su lucha contra la enfermedad y la empatía que sintió hacia su madre, quien falleció de cáncer de mama cuando ella era solo una niña.

"Hace poco estaba en el hospital, inconsciente, y la gente pensaba que quizá no sobreviviría. Es un milagro que esté aquí ahora mismo. Mi madre, que Dios la bendiga, debe estar velando por mí, me dijo: 'Chica, no es tu hora de irte'. Tuve este extraño pensamiento, de repente sentí compasión por mi madre, por lo sola que debía sentirse en el hospital, sabiendo que no iba a vivir", dijo Madonna entre lágrimas.

A pesar de sentirse un poco débil, Madonna no decepcionó a su audiencia y ofreció un espectáculo completo. La cantante expresó su agradecimiento por estar viva y por el amor y apoyo de sus hijos.

"Me dieron otra oportunidad, así que estoy muy agradecida por ello. Debo decirles que ahora no me siento muy bien, pero no puedo quejarme, porque estoy viva. Gracias a Dios por mis hijos y por todo su amor y apoyo", agregó.

🇺🇸 | Madonna sufre una caída en el escenario durante su concierto ayer en Seattle tras un error con una silla, pero rápidamente se levanta sonriendo y continúa el show sin mayores consecuencias. pic.twitter.com/E4t3PMjTNS — UHN PLUS (@UHN_Plus) February 19, 2024

