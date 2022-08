El venezolano Lasso y el colombiano Sebastián Yatra lanzaron el remix de 'Ojos marrones'. | Fuente: Difusión

Lasso y “Ojos marrones”, la canción más importante de los últimos meses en habla hispana, siguen cosechando éxitos. El artista venezolano ha conquistado la radio, YouTube, Spotify y TikTok en todo el mundo por la historia que comprende.

El furor que despertó en el público hizo que el propio intérprete pusiera a disposición de la gente dicho tema para “remixearlo”. La convocatoria no sólo atrajo a los fans del cantante, sino también a luminarias como la estrella global Sebastián Yatra, quien empezó a interactuar con Lasso a través de TikTok.

Los fans no dejaron pasar la oportunidad, y comenzaron a pedir una colaboración entre ambos artistas. Fue así como el colombiano, en medio de su ‘Gira Mundial Dharma’, tour que lo ha llevado a conquistar tierras como España, este último viernes en nuestro país y Estados Unidos con sold out, se dio tiempo de preparar un remix de “Ojos Marrones”, no solo para complacer a los fans, sino hacer algo especial de esta canción.

El éxito de “Ojos marrones”

Lasso no puede creer que todo el mundo esté coreando su última canción “Ojos marrones” y confesó que su familia está contenta con la carrera que escogió, aunque dejó en claro que la música es “difícil, pero pasan cosas que uno quiere”.

“Es muy interesante, muy loco. Tengo un amigo productor que siempre dice que estás a una canción de cambiar tu vida. Con ‘Ojos marrones’ fue así. Esta era una canción cualquiera de mi carrera, posiblemente será un hit para siempre. No sé cómo, por qué, alguien lo hizo trend y ahora es un éxito”, comentó a RPP Noticias en julio de este año.

Lasso tiene bastante afinidad con Perú a nivel musical, tanto así que uno de sus productores es peruano y con él hizo esta canción, ese es un motivo por el cual el Perú tiene un lugar especial en su corazón.

¿De qué trata 'Ojos marrones'? “Habla de este momento en el cual tú estás saliendo con alguien, después estar soltero y quieres salir con alguien, pero no estás listo. Es algo que yo he pasado numerosas veces en mi vida”, dijo el artista al contarnos su experiencia.

Lo que esperaba Lasso era conectar con su público y consideró que la nostalgia es un buen sentimiento, por lo que habló de ese amor del pasado que, alguna vez, uno pudo extrañar o añorar con su regreso. A propósito del éxito de su canción, también se mostró emocionado de que el tema ‘Mi bebito fiu fiu’ haya roto barreras al igual que él y todo fue gracias a la expansión que tuvo en las redes sociales.

Sin saber claramente lo que sucedió en la política peruana, asegura que ese tema es el mayor ejemplo de que las redes te pueden ayudar. Hasta Bad Bunny en su live en Instagram lo cantó. “Me parece interesante de cómo llegó tan lejos. Admiro a Tito Silva”, contó.

