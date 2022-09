El cantante de merengue Elvis Crespo se presentó en los Latin Billboard 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Rodrigo Varela

Esta vez, le tocó la oportunidad a Elvis Crespo de rendirle tributo a Bad Bunny al interpretar su tema 'Neverita' durante los Latin Billboard 2022. Y no solo eso: el cantante de merengue también interpretó su clásico 'Suavemente', cuyo videoclip inspiró el material audiovisual del mencionado tema del 'Conejo Malo'.

Subido sobre el escenario del Watsco Center, en Miami (Estados Unidos), el cantante de 51 años puso a bailar a todos los asistentes con su versión del sencillo de Bad Bunny, que forma parte del disco 'Un verano sin ti'. 'Oye, Conejo', dijo en un momento de su presentación y, seguidamente, se oyó la voz de su colega.

Así, le siguió 'Suavemente', la canción que catapultó por todo Latinoamérica la carrera de Elvis Crespo. De hecho, gracias a 'Neverita', este tema del merenguero viene viviendo un 'revival' después de que se convirtiera en un exitazo comercial allá por 1998. "Vamos mis latinos, que se sienten orgullosos de sus raíces, de su patria", gritó el artista al finalizar su espectáculo en los Billboard Latinos.

Elvis Crespo pone a bailar a los #Billboards2022 con "Suavemente" y su versión de "Neverita" pic.twitter.com/Fp7pr4mo6J — Telemundo (@Telemundo) September 30, 2022

'Neverita', un video de los 90 en pleno siglo XXI

Bad Bunny continúa cosechando éxitos tras romper las barreras musicales con un estilo diferente al de otros artistas de reggaetón. El mes pasado, el popular ‘Conejo malo’ lanzó el videoclip de su tema ‘Neverita’ que, con menos de un día de haberse estrenado, ya tiene más de 5 millones de vistas.

Para este video, el artista se inspiró en los años 90 con una resolución 480p, es decir, sin HD. Además, le rindió homenaje a Elvis Crespo al simular ser su canción ‘Suavemente’.

Imitando los looks del cantante de merengue, Bad Bunny recibió miles de comentarios positivos de sus seguidores por haberle hecho recordar a los éxitos musicales de esa época.

Cabe señalar que 'Neverita' se ha convertido en el cuarto tema de 'Un verano sin ti' y busca repetir el éxito de sus otros lanzamientos 'Titi Me Preguntó', 'Me Porto Bonito' y 'Moscow Mule'.





Elvis Crespo agradeció a Bad Bunny

El cantante Elvis Crespo expresó su agradecimiento con Bad Bunny por el homenaje que le rindió a su tema 'Suavemente' con el lanzamiento del videoclip del tema 'Neverita'. A través de redes sociales, el merenguero aseguró que le había encantado el material estrenado por el popular 'Conejo Malo'.

"Ayer me entero de que Benito lanza una canción de su álbum, 'Un verano sin ti', que se titula 'Neverita', y utilizó visuales inspirados en el video de 'Suavemente'. De veras que me gustó muchísimo, me encantó", dijo el intérprete en agosto pasado en un video publicado en su cuenta de Facebook.

Según confesó Elvis Crespo, que un artista como Bad Bunny rinda tributo así a su "arte" la "hace sentir muy agradecido". "Muy humildemente le doy las gracias a él y a su equipo de trabajo por haber considerado hacer esa parte de mi historia, como lo es el video de 'Suavemente'", señaló.





