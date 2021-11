Camilo está nominado a 10 categorías en los Latin Grammy 2021. | Fuente: Instagram

El cantante colombiano Camilo acaricia el cielo con 10 candidaturas en los Latin Grammy 2021, pero también trata de mantener los pies en el suelo tras lo que describe a Efe como una racha de "bendición, tras bendición y tras bendición".

"Estoy muy emocionado y muy feliz", dijo en una videollamada. "Diez nominaciones es una alucinación para cualquiera, pero para mí especialmente es algo gigante porque es un gran halago. Sé lo que significa estar nominado y, más que soñar con ganar, estoy disfrutando de la bendición de estar ahí nominado con tanta gente tan grande y que admiro tanto", añadió.

El cantante del bigotito fino y pizpireto a lo Dalí lidera las candidaturas a los Latin Grammy, que se celebrarán el jueves 18 de noviembre en Las Vegas (EE.UU.), por delante de Juan Luis Guerra (seis nominaciones) y C. Tangana (cinco opciones de premio).

Camilo (Medellín, Colombia, 1994) aspira a algunos de los galardones más cotizados de la velada. Por ejemplo, "Mis manos" podría llevarse el Latin Grammy al álbum del año y "Vida de rico" figura entre las nominadas a canción del año y grabación del año.

Camilo, que además cantará en la gran ceremonia de la Academia Latina de la Grabación, sitúa estas nominaciones en "un subidón de buenas noticias todas juntas" para él, ya que en estos momentos se encuentra de gira por EE.UU. y en octubre dio a conocer que su esposa Evaluna Montaner está embarazada del que será su primer hijo.





Agradecido y feliz de ser parte!! 🙏🏼⛺️ pic.twitter.com/GJelBzAssh — Camilo (@CamiloMusica) November 8, 2021

Omnipresente y familiar

Da la impresión de que, en los últimos meses, Camilo es omnipresente. Uno se lo puede encontrar actuando en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" o sonando antes de cada partido de la LaLiga Santander con "KESI", la canción oficial esta temporada de la primera división de fútbol en España.

El trampolín que le ha llevado a lo más alto ha sido "Mis manos" (2021), un disco que ha lanzado definitivamente la carrera de este músico que comenzó su andadura siendo aún un adolescente en "Factor X" y que como compositor ha dejado su huella en éxitos como "Sin Pijama" de Becky G y Natti Natasha.

Desde el pop latino y el reguetón sin grandes estridencias ni riesgos, "Mis manos" se asoma a la cumbia ("Vida de rico"), la champeta ("KESI"), el corrido ("Tuyo & mío" con Los Dos Carnales) o la bachata ("BEBÉ" junto a El Alfa).

Camilo insiste en que "Mis manos" es el reflejo más personal de su música, su trabajo más auténtico y honesto, por lo que las nominaciones a los Latin Grammy solo suponen la guinda a la aventura de este proyecto.

"No creo que mi disco sea exitoso porque haya sido reconocido o no. Siento que el disco, desde que lo sacamos, ha sido exitoso porque logré imprimir en él lo que yo estaba sintiendo, quién era yo", afirmó.

"Como era un disco de exploración personal, este álbum sería exitoso en la medida en que esa impresión quedara en él de la manera que yo artísticamente lo había soñado", añadió. "Mis manos" también es un buen ejemplo de una notable característica de la obra reciente de Camilo: la disolución de la frontera entre su vida personal y su carrera profesional.

Así, en "Machu Picchu" canta con su esposa Evaluna y en "Rolex" cuenta como invitados con sus cuñados Mau & Ricky. También el patriarca de la cada vez más extensa dinastía Montaner se ha animado a colaborar con el colombiano.

Ricardo Montaner fichó a Camilo para que pusiera su granito de arena en sus temas de inspiración cristiana "Amén" y "Dios así lo quiso", que son ambos candidatos en los Latin Grammy.

El último ejemplo de la integración total de Camilo en el seno de los Montaner es el single "Índigo", que acaba de editar junto a Evaluna Montaner y que está dedicado a su futuro bebé puesto que Índigo es el nombre que han elegido, sea niña o niño. (EFE)

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.