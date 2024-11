Gian Marco y Nicole Zignago se quedaron sin galardones en los Latin Grammy 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gian Marco y Nicole Zignago estuvieron nominados en los Latin Grammy 2024, pero desafortunadamente ninguno de los dos pudo alzar el ansiado gramófono. Padre e hija, quienes habían sido destacados por su trabajo musical en diversas categorías, no lograron obtener el premio en representación del Perú.

El intérprete de Te mentiría, competía en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional con su disco Aún me sigo encontrando. Además, fue nominado a Canción del Año, pero el premio en la primera categoría fue para la puertorriqueña Kany García, mientras que en la segunda, el uruguayo Jorge Drexler logró llevarse la distinción.

"Gracias @latingrammys por haberme considerado en dos categorías tan importantes en esta edición por sus 25 Años. Me siento orgulloso de este álbum lleno de vida y que me he enseñado tanto.Gracias a todo el público por seguir estando en el camino.Nada detiene el paso…el destino de una canción siempre será la gente.Seguimos y seguiremos haciendo más música!! Hasta una próxima oportunidad!#AunMeSigoEncontrando ", escribió el peruano en sus redes sociales.

Por su parte, Nicole Zignago, quien ya había tenido su primera nominación en 2022, regresó este año a la ceremonia compitiendo en dos categorías. La joven cantautora buscaba el premio a Mejor Álbum Vocal Pop con su disco Escrita y también una nominación a Mejor Canción Regional Mexicana como coautora de Canción Para Olvidarte, interpretada por Majo Aguilar. Sin embargo, en la primera categoría fue vencida por el puertorriqueño Luis Fonsi y en la segunda por el Grupo Frontera.

Gian Marco y Nicole Zignago en la premiere de los Latin Grammy 2024

Gian Marco y Nicole Zignago participaron en la premiere de los Latin Grammy 2024. Ambos presentaron a los ganadores de varias categorías durante la ceremonia previa a la gala principal, que se realizó en Miami.

La entrada de los Zignago fue ovacionada por el público. Gian Marco tuvo que recurrir a un bastón y una silla debido a un reciente problema de salud.

"China, felicidades, estás nominada", le dijo Gian Marco a su hija, quien respondió emocionada: "Felicidades a ti también, padre. Estamos nominados". La interacción entre ambos fue aplaudida por los presentes.

Padre e hija llegaron a presentar categorías a Mejor Álbum Cristiano, Mejor Álbum de Música Latina Para Niños, Mejor Álbum Tropical Tradicional, Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata, Mejor Álbum de Música Banda, Mejor Canción Pop y Mejor Canción Alternativa.