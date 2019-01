Los Backstreet Boys muestran a sus hijos y esposas en el nuevo y emotivo videoclip de "No Place"

Nick Carter, Brian Littrell, Kevin Richardson, DJ y Howie D. ya no son los adolescentes de finales de los noventa. Los Backstreet Boys han crecido y así se lo han hecho saber a sus seguidores en su nuevo videoclip "No Place".

En las imágenes los cantantes se muestran en su ambiente más íntimo, junto con sus esposas e hijos, compartiendo tiernos momentos en sus hogares, en el campo o la playa.

La canción pertenece al disco "DNA", el décimo en la carrera del recordado quinteto.

Hijos y esposas de los Backstreet Boys protagonizan el más reciente videoclip del quinteto.

Como se recuerda, los Backstreet Boys se reunieron después de un largo receso en su carrera. En paralelo, algunos de sus integrantes continúan con sus carreras como solistas, como es el caso de Nick Carter, quien ofreció un concierto en el Perú en el 2018.

"No Place" es el tercer single del disco "DNA". Antes se lanzaron las canciones "Don't Go Breaking My Heart" y "Chances".

Mira el video completo de la canción de los Backstreet Boys: