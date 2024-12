Johanna San Miguel anuncia que viajará con Los Mirlos a Coachella 2025: "¡Agárrate, Lady Gaga!"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Johanna San Miguel anunció que viajará con Los Mirlos al festival de Coachella 2025. A través de un video difundido en su cuenta oficial de Instagram, la recordada actriz de Queca en Pataclaún fue sorprendida por el icónico grupo de cumbia amazónico en la puerta de su domicilio con la tonada de su emblemática canción 'Eres mentirosa'.

Seguidamente, la también presentadora de televisión cantó al ritmo de Los Mirlos para luego bailar y dar aplausos. "¡Los Mirlos! ¡Nos Vamos a Coachella 2025! ¡Agárrate, Lady Gaga!", expresó San Miguel invitando a los integrantes de Los Mirlos a ingresar a su casa.

"Tenemos un cupo ahí para ti", le dice Jorge Rodríguez Grández, cantante, director y fundador de Los Mirlos, a Johanna San Miguel, quien se mostró entusiasmada por acompañar al grupo peruano en su viaje a Coachella 2025.

Del mismo modo, la exconductora de Esto es guerra se mostró alistando su maleta, haciéndose un peinado, maquillaje y dando pasos de baile para luego dar una "patadita" a los miembros de la orquesta.

"Hello Coachella. Go on here. Los Mirlos from Perú", señaló la nueva actriz de Al fondo hay sitio mientras reiteraba su viaje a Coachella con Los Mirlos sosteniendo una bandera peruana mientras de desataba la algarabía.

Lady Gaga, Green Day, Post Malone y Travis Scott encabezan Coachella 2025

Coachella 2025 contará con varios músicos, grupos y artistas internacionales en el desierto del Valle de Coachella del desierto de Colorado, en California.

Asimismo, el festival confirmó a Lady Gaga como cabeza en el primer cartel del festival que tocará del 11 al 18 de abril junto con otros artistas como Missy Elliot, Benson Boone, Lisa, FKA twigs, Mustard, Sara Landry, Artemas, Miike Snow, Tink, Maribu State, Los Mirlos, entre otros.

Por otro lado, la banda de punk Green Day encabezará el segundo cartel del 12 al 19 de abril junto con Charli XCX, Anitta, Above, Beyond, T-Pain, Sam Fender, Beth Gibbons, Darkside, Eli Brown, Jimmy Eat World, Disco Lines, Blonde Tedhead, Mind Against, y más.

El rapero Post Malone, quien recientemente colaboró con Taylor Swfit en el tema ‘Fortnight’, encabeza el tercer cartel del 13 al 20 de abril presentándose con Megan Theee Stallion, Zedd, Jennie, Kraftwerk, Keshi, Still Woozy, Jessie Muph, Circle Jerks, Snow Strippers, The Beaches, con más artistas. Finalmente, para cerrar el evento está Travis Scott.

Fundador de Los Mirlos: “Estamos contentos por representar a nuestro querido Perú”

En entrevista con RPP, Jorge Rodríguez Grández, director y fundador de Los Mirlos, expresó su entusiasmo por haber sido incluidos en el festival musical Coachella 2025.

“Estamos todos felices y muy contentos de llevar nuestra cumbia amazónica y psicodélica a un mega evento de esa categoría y representar a nuestro querido Perú. Como siempre lo hago yo llevando mi bandera la roja y blanca”, comentó el músico líder de la agrupación.

En otro momento, recalcó su emoción de que Los Mirlos tengan la oportunidad de cantar en el mismo grupo que Lady Gaga, Missy Elliott, FKA twigs, Benson Boone, entre otros artistas.

“Tocar al lado de estos artistas será un motivo grande para hacer llegar nuestra cumbia amazónica psicodélica a ese público que está esperando a Los Mirlos. Generalmente es un público extranjero que va a compartir con nosotros en los festivales”, señaló.

Por otro lado, afirmó que Los Mirlos se prepararán para estar a la altura de uno de los festivales musicales más importantes del mundo. “Es algo muy grato y agradecido de dios que nos dé la oportunidad de hacer llegar nuestra música, la cumbia amazónica psicodélica y poner la bandera del Perú en el escenario”, acotó.

