Pese a una infancia difícil que transcurrió en un hogar lleno de "decepción y dolor", como contara en su autobiografía, la Navidad era una fecha en la que Mariah Carey y su familia procuraban recuperar un espíritu de unión. Su madre y ella se esforzaban en preparar una cena memorable, decorar su casa y hacer todo lo posible para convocar "un ambiente de alegría y júbilo".

"Navidad era una rara ocasión en la que todos estábamos juntos bajo un mismo techo desvencijado", narró la estrella pop en su libro de memorias "The Meaning of Mariah Carey". Sin embargo, cada Nochebuena que pasaba en reunión con su mamá y sus hermanos mayores, las cosas no terminaban muy bien. Resentimientos familiares alteraban siempre la armonía.

Fue con sus tíos, una pareja amigos de su madre, donde Mariah Carey encontró un refugio en estas fechas. Y ellos la impulsaron a formar parte de un coro, la apoyaron en sus primeros impulsos creativos. De ese recuerdo grato, en el que se unía "las primeras fantasías de familia y amistad", surgió el material para esa canción que por estas épocas del año suena en todos lados: "All I Want For Christmas Is You".

El sigiloso ascenso de "All I Want For Christmas Is You"



La canción salió por primera vez como parte del disco "Merry Christmas" que la cantante de 52 años publicó en 1994. Escrita por la misma Carey con el compositor Walter Afanasieff, el tema arranca con un "ding, ding, ding, ding, ding..." que, según la artista, le recordaba a las "delicadas campanas" de "esos pianitos de madera de juguete", como el que tenía un personaje de la tira cómica "Peanuts".

"De hecho, toqué la mayor parte de la canción en un pequeño teclado Casio barato. Pero es el sentimiento que quería que la canción capturara. Hay una dulzura, una claridad y pureza. No procedía de la inspiración cristiana, aunque ciertamente he cantado y escrito desde esa perspectiva conmovedora y espiritual; pero esta canción salió de un espacio infantil", detalló Mariah Carey.





El estreno de "All I Want For Christmas" no fue un éxito instantáneo. Ciertamente, en 1995 ocupó el sexto lugar en la lista del Hot Adult Contemporary de Billboard, pero su ascenso fue más bien sigiloso, realizado a través de los años. A fuerza de sonar en distintos lados (memorable en el filme navideño "Love Actually"), en 2019 alcanzó un pico alto de reproducción al obtener un tercer lugar en el Billboard Hot 100. Desde entonces, cada Navidad, el sencillo se mantiene en primer lugar.

Curiosamente, como apuntó el crítico musical Chris Molanphy en su blog de nombre homónimo, ninguna otra canción del disco "Merry Christmas" tuvo esta fortuna. "El álbum fue básicamente un fracaso, y ninguna de sus pistas fue un sencillo de éxito, ni siquiera 'Christmas (Baby Please Come Home), tema original de Darlene Love'", escribió el especialista tres años atrás. Entonces, ¿por qué "All I Want For Christmas" tuvo la acogida que hoy la ha llevado a parecer omnipresente en diciembre?

En búsqueda de la Navidad vintage

En sus memorias, Mariah Carey confesó que al componer "All I Want For Christmas Is You" quería crear un tema que la hiciera feliz y sentirse "como una joven amada y despreocupada en Navidad". "También quería entregarla como los grandes a los que crecí idolatrando —Nat King Cole y los Jackson Five— que habían escrito tremendos clásicos navideños", escribió. Y en ese sentido, esperaba que su interpretación "capturara la alegría para todos y cristalizarla para siempre".

Así, Mariah buscaba recrear "una Navidad vintage". Según Molanphy, la intérprete supo "replicar el sonido" de grupos de chicas como The Ronettes o The Crystals, que trabajaron bajo la producción del legendario Phil Spector. "La canción que Carey escribió con su exproductor y colaborador Walter Afanasieff sonó instantáneamente familiar, con una melodía cromática suntuosa inventada por Carey y el 'piano boogie-woogie' al estilo de Spector que Afanasieff agregó a la pista", opinó.

"Agregue la letra universal de amor y antimaterialismo de Carey, cantada, al estilo de Eartha Kitt, por una mujer que en realidad es muy glamorosa, y 'All I Want for Christmas Is You' estaba destinada a la inmortalidad", añadió el especialista. Para Mariah, sin embargo, el tema es algo más que un éxito en su carrera: es el legado para un mundo en el que una Navidad feliz con su familia siempre le fue esquiva.

