La canción de Mariah Carey se ha posicionado como una de las más populares en esta época del año.

El clásico navideño de la cantante estadounidense Mariah Carey "All I Want for Christmas Is You" logró un nuevo récord en la plataforma de música en streaming Spotify estas Navidad, alzándose como la canción con mayor número de reproducciones en un día, informaron hoy medios locales.



El pasado 24 de diciembre, la composición que Carey cantó por primera vez en 1994 alcanzó los 10,8 millones de reproducciones en Spotify, superando así a "SAD!" del rapero estadounidense XXXTentacion, que ostentaba el récord hasta entonces con 10,4 millones de reproducciones el día después de su fallecimiento.

"Es un regalo de Navidad maravilloso. ¡Gracias!", indicó Carey en su cuenta de Instagram al conocer que la canción que ella creó hace 24 años sigue siendo una de las mayores referencias musicales de estas fechas.



Según publicó el portal online Quartz, los tenedores de derechos de canciones en Spotify reciben entre 0,006 y 0,0084 dólares por cada reproducción en la plataforma, una cantidad que luego en muchos casos debe ser repartida entre la discográfica, los productores, los artistas y los letristas.



En caso de que "All I Want for Christmas Is You" se pagara al precio más elevado de 0,0084 dólares, Carey recibiría por el récord del día de Nochebuena unos 92.400 dólares. EFE