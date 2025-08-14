Megadeth anuncia el lanzamiento de su último álbum de estudio y una gira mundial de despedida

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La legendaria banda de thrash metal Megadeth anunció el lanzamiento de su último disco en estudio, que será seguido de una gira mundial de despedida.

Tras una campaña de intriga, Megadeth publicó un video en sus redes sociales, en el que aparece Vic Rattlehead, mascota de la banda, quien es el encargado de confirmar la triste noticia.

“Soy Vic Rattlehead. Durante más de cuatro décadas, he estado encadenado al silencio. Pero el final exige mi voz. Está confirmado que el próximo álbum en estudio de Megadeth será el último”, se le escucha decir.

“Son 40 años de metal forjado en acero, que terminan en fuego. Y cuando llegue el año nuevo, la gira mundial de despedida, habrán oído la advertencia. Ahora, prepárense, ejército cibernético. Alcen la voz, estén atentos, y nos vemos en primera línea”, concluye.

Se espera que el último álbum en estudio de Megadeth se estrene el próximo año, tras lo cual la banda emprenderá su gira de despedida.



“No estén tristes, alégrense por todos nosotros”

Dave Mustaine, vocalista e histórico líder de Megadeth, explicó en un pronunciamiento que decidió poner fin a la banda, para poder despedirse “por sus propios medios”.

“Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea accidental o intencionalmente. Y la mayoría no puede despedirse por sus propios medios, en la cima, y en eso estoy ahora mismo. He viajado por el mundo y he ganado millones y millones de fans, y lo más difícil de todo esto es despedirme de ellos”, refirió, según reporta el portal Kerrang!.

“Estamos deseando que escuchen este álbum y nos vean de gira. Si alguna vez hubo un momento perfecto para lanzar un nuevo álbum, es ahora. Si alguna vez hubo un momento perfecto para dar la vuelta al mundo, es ahora. Este también es el momento perfecto para decirles que es nuestro último álbum de estudio. Hemos hecho muchos amigos a lo largo de los años y espero verlos a todos en nuestra gira mundial de despedida”, sentenció.

Mustaine pidió a sus fanáticos entender su decisión. “No se enojen, no estén tristes, alégrense por todos nosotros, vengan a celebrar conmigo estos próximos años”, exhortó.

“Hemos hecho algo juntos realmente maravilloso y probablemente nunca vuelva a suceder. Empezamos un estilo musical, iniciamos una revolución, cambiamos el mundo de la guitarra y su forma de tocar, y cambiamos el mundo. Las bandas en las que toqué han influido en el mundo. Los quiero a todos por ello. Gracias por todo”, finalizó.

Megadeth es uno de los pilares del thrash metal, al punto de ser considerada junto con Metallica, Slayer y Anthrax uno de los ‘Cuatro Grandes’ del género.

