“Han hecho muy feliz a este viejo”: Nicko McBrain volvió a tocar en vivo siete meses después de su salida de Iron Maiden

Nicko McBrain, histórico exbaterista de Iron Maiden, volvió a tocar en vivo, siete meses después de anunciar su decisión de retirarse de las giras con la legendaria banda de heavy metal.

El músico ofreció el pasado jueves, 17 de julio, un concierto íntimo junto con su banda de covers Titanium Tart, en un pequeño local de la ciudad de Sebastián, en Florida (Estados Unidos).

En el recital, la agrupación interpretó varias canciones de distintas épocas de Iron Maiden, entre las que destacan clásicos como The Number of the Beast, Infinite Dreams, Moonchild, entre otras.

Durante la presentación, realizada ante un grupo de no más de un centenar de personas; Nicko McBrain agradeció la asistencia de los fanáticos en su primer show en vivo en más de siete meses.

“Han sido fenomenales. Han hecho muy feliz a este viejo”, comentó el músico británico, visiblemente emocionado.

En su alocución, McBrain, de 73 años, se animó a compartir con sus seguidores las razones detrás de su decisión de alejarse de las giras con Iron Maiden.

“Me retiré de Iron Maiden porque estaba harto de viajar por el mundo. No me malinterpreten, fue una bendición, pero era mucho para mí”, comentó.

“Aprecio a todos los maravillosos países, a todos los maravillosos fanáticos ante los que he tocado alrededor del mundo, a los que personalmente conocí; pero era mucho para mí”, remarcó.

Este fue apenas el primero de cuatro conciertos que ha anunciado Nicko McBrain junto con Titanium Tart. Todos estos recitales se realizarán en pequeños locales del estado de Florida, según el afiche compartido por la banda en sus redes sociales.



Este fue el setlist de canciones interpretadas por Nicko McBrain y Titanium Tart:

-The Number of the Beast, del disco The Number of the Beast (1982)

-No More Lies, del disco Dance of Death (2003)

-The Clansman, del disco Virtual XI (1998)

-Infinite Dreams, del disco Seventh Son of a Seventh Son (1988)

-The Parchment, del disco Senjutsu (2021)

-Stranger in a Strange Land, del disco Somewhere in Time (1986)

-Darkest Hour, del disco Senjutsu (2021)

-Moonchild, del disco Seventh Son of a Seventh Son (1988)

-Rime of the Ancient Mariner, del disco Powerslave (1984)

-Heaven Can Wait, del disco Somewhere in Time (1986)