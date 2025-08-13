La guitarra 'Kramer' de Eddie Van Halen será subastada por hasta 3 millones de dólares

El icónico instrumento, que acompañó al guitarrista en giras de 1982 y 1983 y luego pasó por manos de Mick Mars de Mötley Crüe, será uno de los objetos estrella de la subasta de Sotheby’s en octubre.

La legendaria guitarra ‘Kramer’ que Eddie Van Halen estrenó durante su gira de 1982 saldrá a subasta el próximo 28 de octubre en la casa Sotheby’s, con un valor estimado de entre 2 y 3 millones de dólares. El instrumento, de cuerpo rojo, blanco y negro, se convirtió en un símbolo del sonido y la estética heavy metal de la época, acompañando al guitarrista en conciertos en ciudades como Filadelfia, Caracas, Buenos Aires y Sao Paulo durante las giras de 1982 y 1983.

Tras su uso en los escenarios, Van Halen regaló la guitarra a su amigo y técnico de sonido Robin “Rudy” Leiren, quien posteriormente la vendió al guitarrista Mick Mars, de Mötley Crüe. Bajo la dirección de Mars, la ‘Kramer’ volvió a brillar, participando en la grabación del icónico álbum Doctor Feelgood de 1989.

Si la subasta alcanza las cifras previstas, la guitarra se unirá a una exclusiva lista de instrumentos históricos vendidos en las últimas décadas, como la Martin D-18E de Kurt Cobain (6,1 millones de dólares en 2020), su Fender Mustang (4,5 millones en 2022) o la Black Fender Stratocaster de David Gilmour (3,97 millones en 2019).

El evento de Sotheby’s también incluirá otros objetos de alto valor para la historia de la música, entre ellos la partitura original de Subterranean Homesick Blues de Bob Dylan, la portada original del álbum It’s Only Rock and Roll de los Rolling Stones y los timbales utilizados por The Beatles en grabaciones de 1962 y 1963.

Fotografía cedida por la casa de subastas Sotheby´s de la guitarra usada por el músico neerlandés-estadounidense Eddie Van Halen.Fuente: EFE/ Kelsey Mcclellan / Sotheby´s

Eddie Van Halen murió tras perder la batalla contra el cáncer

El 6 de octubre de 2020, Eddie Van Halen perdió la batalla contra el cáncer de garganta a los 65 años. El legendario guitarrista falleció en St. John’s Hospital, ubicado en Santa Mónica (California, Estados Unidos), donde fue internado tras sufrir complicaciones en su salud.

La noticia fue confirmada por su hijo Wolfgang, actual miembro de la banda Van Halen que el mismo Eddie fundó junto a su hermano Alex Van Halen y Mark Stone en 1972. Desde su cuenta de X, antes Twitter, el músico escribió:

“No puedo creer que tengo que escribir esto, pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perdido su larga y ardua batalla contra el cáncer esta mañana. Fue el mejor padre que pude pedir. Todo momento que compartí con él dentro y fuera del escenario fue un regalo”, publicó en ese entonces.