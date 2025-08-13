Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

La guitarra 'Kramer' de Eddie Van Halen será subastada por hasta 3 millones de dólares

Eddie Van Halen fue un músico neerlandoestadounidense, conocido mundialmente por ser el guitarrista y miembro fundador de la banda de hard rock Van Halen.
Eddie Van Halen fue un músico neerlandoestadounidense, conocido mundialmente por ser el guitarrista y miembro fundador de la banda de hard rock Van Halen. | Fuente: X: @eddievanhalen
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

El icónico instrumento, que acompañó al guitarrista en giras de 1982 y 1983 y luego pasó por manos de Mick Mars de Mötley Crüe, será uno de los objetos estrella de la subasta de Sotheby’s en octubre.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La legendaria guitarra ‘Kramer’ que Eddie Van Halen estrenó durante su gira de 1982 saldrá a subasta el próximo 28 de octubre en la casa Sotheby’s, con un valor estimado de entre 2 y 3 millones de dólares. El instrumento, de cuerpo rojo, blanco y negro, se convirtió en un símbolo del sonido y la estética heavy metal de la época, acompañando al guitarrista en conciertos en ciudades como Filadelfia, Caracas, Buenos Aires y Sao Paulo durante las giras de 1982 y 1983. 

Tras su uso en los escenarios, Van Halen regaló la guitarra a su amigo y técnico de sonido Robin “Rudy” Leiren, quien posteriormente la vendió al guitarrista Mick Mars, de Mötley Crüe. Bajo la dirección de Mars, la ‘Kramer’ volvió a brillar, participando en la grabación del icónico álbum Doctor Feelgood de 1989. 

Si la subasta alcanza las cifras previstas, la guitarra se unirá a una exclusiva lista de instrumentos históricos vendidos en las últimas décadas, como la Martin D-18E de Kurt Cobain (6,1 millones de dólares en 2020), su Fender Mustang (4,5 millones en 2022) o la Black Fender Stratocaster de David Gilmour (3,97 millones en 2019). 

El evento de Sotheby’s también incluirá otros objetos de alto valor para la historia de la música, entre ellos la partitura original de Subterranean Homesick Blues de Bob Dylan, la portada original del álbum It’s Only Rock and Roll de los Rolling Stones y los timbales utilizados por The Beatles en grabaciones de 1962 y 1963. 

Fotografía cedida por la casa de subastas Sotheby´s de la guitarra usada por el músico neerlandés-estadounidense Eddie Van Halen.

Fotografía cedida por la casa de subastas Sotheby´s de la guitarra usada por el músico neerlandés-estadounidense Eddie Van Halen.Fuente: EFE/ Kelsey Mcclellan / Sotheby´s

Eddie Van Halen murió tras perder la batalla contra el cáncer

El 6 de octubre de 2020, Eddie Van Halen perdió la batalla contra el cáncer de garganta a los 65 años. El legendario guitarrista falleció en St. John’s Hospital, ubicado en Santa Mónica (California, Estados Unidos), donde fue internado tras sufrir complicaciones en su salud.

La noticia fue confirmada por su hijo Wolfgang, actual miembro de la banda Van Halen que el mismo Eddie fundó junto a su hermano Alex Van Halen y Mark Stone en 1972. Desde su cuenta de X, antes Twitter, el músico escribió:

“No puedo creer que tengo que escribir esto, pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perdido su larga y ardua batalla contra el cáncer esta mañana. Fue el mejor padre que pude pedir. Todo momento que compartí con él dentro y fuera del escenario fue un regalo”, publicó en ese entonces.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Eddie Van Halen

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA