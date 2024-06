"Se sintió forzado": 28 años de 'Load', el disco de Metallica que fue duramente cuestionado por James Hetfield

Desde su formación en 1981, Metallica ha lanzado once discos de estudio, algunos se han convertido en grandes de clásicos de la escena thrash metal. Sin embargo, como cualquier banda con una larga trayectoria, el cuarteto conformado por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo ha tenido momentos de gloria y de desafío.

Uno de estos desafíos fue el álbum Load de 1996, producido por Hetfield, Ulrich y Bob Rock. Este disco -el sexto en su carrera- marcó un cambio en el sonido de la agrupación, incorporando influencias de géneros como el rock blues, country rock y rock alternativo.

El resultado no dejó conforme a todos. Hetfield expresó su descontento por la producción que este 4 de junio cumple 28 años desde su lanzamiento. "Se sintió forzado", dijo el vocalista de Metallica en una entrevista que concedió en 2022 a The New Yorker.

La misma opinión tuvo para ReLoad, el disco que lanzaron un año después, aunque inicialmente pensaron en sacarlo al mismo tiempo que Load como un álbum doble. "Siempre hemos sido muy orgánicos. Load y Reload me parecieron diferentes", sostuvo.

"Ha sucedido algunas veces que cuando haces algo no se siente bien, la era de Load y Reload, para mí, fue una de esas; Yo no estaba al 100%, pero diría que era un compromiso. Dije: 'Voy a ir con la visión de Lars y Kirk en esto. Ellos son muy apasionados, así que iré a bordo, porque si los cuatro estamos en ello, va a ser mejor'. Así que lo hice lo mejor que pude, y no salió tan bien como esperaba, pero, de nuevo, no me arrepiento, porque en ese momento me pareció que era lo correcto", comentó el cantante.

No obstante, en el documental Some Kind of Monster, Hetfield admitió que tanto Load como Reload, fueron ejemplos de cómo la banda logró dar forma decente a canciones que consideraba mediocres.

James Hetfield y su incomodidad por las portadas de Load y Reload

Las portadas de los álbumes Load y Reload de Metallica, han sido objeto de controversia durante años. Las imágenes, tituladas Semen And Blood III y Piss And Blood XXVI respectivamente, fueron creadas por el artista Andrés Serrano, utilizando semen y sangre de vaca.

En una entrevista con Metal Hammer, Serrano reveló que, aunque las imágenes fueron bien recibidas por la crítica y el público, no todos los miembros de la banda estaban contentos con su trabajo.

El artista afirmó que Lars Ulrich, baterista, y Kirk Hammett, guitarrista, estaban satisfechos con las portadas. Sin embargo, James Hetfield tuvo una opinión diferente.

"Creo que las imágenes fueron un éxito. Una vez leí una reseña donde el álbum Load fue nombrado número 1 en una lista de las mejores portadas de álbumes. Conocí a Lars y Kirk y estábamos contentos con eso, pero James no. Creo que todavía está furioso por mi trabajo", comentó.

Las canciones de Load, el sexto disco de estudio de Metallica

Load es el sexto álbum de estudio de Metallica, lanzado el 4 de junio de 1996 bajo el sello Elektra Records como sucesor del exitoso álbum Metallica del año 1991.



1. Ain't My B*tch

2. 2 X 4



3. The House Jack Built



4. Until It Sleeps



5. King Nothing



6. Hero Of The Day

7. Bleeding Me



8. Cure



9. Poor Twisted Me



10. Wasting My Hate



11. Mama Said



12. Thorn Within



13. Ronnie

14. The Outlaw Torn



