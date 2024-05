"Dudo de mí mismo": James Hetfield, vocalista de Metallica, habla de sus pesadillas antes de una gira

Metallica es una de las bandas de trash metal más emblemáticas de la historia de la música. Actualmente, se encuentra realizando una gira europea con el fin de promocionar su más reciente álbum en estudio, 72 Seasons. Uno de sus principales miembros es James Hetfield, vocalista y guitarrista rítmico del grupo, quien confesó tener pesadillas cada vez que inicia un tour internacional.

Fue durante una reciente entrevista para el podcast The Metallica Report, que James Hetfield, fundador de Metallica con Lars Ulrich, compartió las sensaciones que tiene cada vez que está a punto de empezar una nueva gira.

"Es una cosa normal donde empiezo a dudar de mí mismo. Empiezo a sentirme inseguro pensando: 'Somo viejos, no podemos hacer esto'. Todas esas tonterías que todo el mundo se dice a sí mismo antes de dedicarse a algo que les importa", declaró el músico de 60 años, quien también es el principal compositor musical de Metallica.

Seguidamente, James Hetfield precisó: "Tengo pesadillas donde yo soy el único al que le importa lo que estamos haciendo. Aparezco en el concierto y todos están holgazaneando. Me pregunto: '¿dónde están mis cosas?', '¿dónde está la lista de canciones?'. Veo que el mástil de mi guitarra es de goma y solo tiene dos cuerdas. Me pregunto: '¿dónde está mi asistente?' Veo que el cable de la guitarra no me permite acercarme al micrófono. Sueño con cosas tontas como esas".

Kirk Hammett, Lars Ulrich, James Hetfield y Robert Trujillo integran la banda Metallica. | Fuente: Instagram (metallica)

James Hetfield confesó que aún sigue componiendo música

Pese a confesar que aún mantiene pesadillas, James Hetfield contó que ya aprendió cómo enfrentarlas. "Ya no me asusto por eso. Uno tiene ansiedad acumulada, pero no debe dejar que eso se apodere de uno porque tenemos ese equilibrio de ansiedad y fe. Tan pronto como llegues a ese punto, todo estará bien", sostuvo.

En otro momento, confesó que, mientras tenga tiempo libre en una gira, sigue componiendo nueva música para Metallica. En ese sentido, precisó que no dejó de tocar la guitarra un solo día desde la última gira en diciembre del año pasado.

Al ser consultado sobre qué pasará si en algún momento se le acaban las ideas, el guitarrista contestó: "Estoy muy agradecido de que no se apague. Ya sea para escapar de la vida, me encanta mi pequeño sótano con sala de música. Tengo un ordenador, varias guitarras y un pequeño equipo. Es el lugar que alimenta mi alma, entrar ahí y simplemente tocar y componer. No tanto practicar, solo componer".

James Hetfield, vocalista de Metallica, reveló que aún sigue componiendo música. | Fuente: Instagram (metallica)

Rayo cayó en pleno concierto de Metallica en Alemania

Metallica tuvo un percance durante uno de sus conciertos en el Estadio Olímpico de Múnich, Alemania, el último viernes 24 de mayo. ¿Qué pasó? Resulta que un rayo cayó sobre el estadio en el momento en que la banda estadounidense estaba interpretando 'Master of Puppets', una de sus canciones más emblemáticas.

Diversos videos del fenómeno fueron compartidos en redes sociales. Incluso Metallica compartió el inquietante momento en su cuenta de X (ex Twitter). En el registro audiovisual, se ve como un resplandor iluminó el cielo causando el sombro de los asistentes que disfrutaban del concierto.

