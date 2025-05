Milan y Sasha, los hijos de Shakira y Piqué, debutan en la música con el tema 'The One'

El mayor de los hijos compuso y cantó el tema, mientras que el menor tocó la batería. Shakira celebró su lanzamiento con un mensaje especial por el Día de la Madre.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Milan y Sasha, hijos de la cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué, dieron sus primeros pasos en la música con la canción The One. El tema fue escrito por Milan, quien también lo interpreta como vocalista, mientras que Sasha participa en la batería.

Con una duración de 2 minutos y 30 segundos, la canción tiene un tono romántico y narra la intensidad del amor joven, vivido por primera vez a pesar de las opiniones de los demás.

La semana pasada, Milan (12) y Sasha (10) presentaron la canción en una gala en Miami organizada por la Let It Beat Academy. Shakira asistió al evento y fue vista aplaudiendo con emoción mientras sus hijos interpretaban el single sobre el escenario.

Shakira celebró el lanzamiento por el Día de la Madre

Tras el estreno del tema, Shakira compartió el domingo un fragmento del videoclip en su cuenta de Instagram, acompañado del mensaje: “¡Qué regalo más lindo para este día!”, en referencia al Día de la Madre.

The One es una colaboración con la cantante Mila V., y fue producida por la Let It Beat Academy, una fundación liderada por los músicos argentinos Guillermo Vadalá y Nerina Nicotra. La canción forma parte de su programa Next Generation of Artists, que busca potenciar el talento musical de jóvenes entre los 10 y 20 años.

El tema ya está disponible en plataformas como YouTube, donde ha superado las 250 000 visualizaciones, y se incluye en el álbum ALL FOR YOU, publicado por la misma fundación.

Shakira saluda a todas las madres

Este domingo, la cantante colombiana publicó un mensaje especial en sus redes, con fotos junto a sus hijos Sasha y Milan y un video donde los tres cantan All of Me de John Legend, con Sasha al piano.

"Esta canción va para todas las madres que lo dan todo con el corazón", escribió Shakira. También envió un mensaje solidario: "¡Les envío mucho cariño a todas las madres solteras que, a pesar de los desafíos, siguen adelante por sus hijos!".

Las mujeres ya no lloran en EE.UU.

Actualmente, Shakira se alista para iniciar su gira Las mujeres ya no lloran en Estados Unidos, cuya primera parada será este martes 13 de mayo en Charlotte, Carolina del Norte. En este concierto estará acompañada por Alejandro Sanz.

El tour recorrerá la costa este de Estados Unidos hasta el 7 de junio, pasará por Texas del 11 al 15 de ese mes, y concluirá la etapa estadounidense el 30 de junio en San Francisco. Luego llevará su gira por Latinoamérica, con inicio en Tijuana (México) el 11 de agosto.

En Perú, Shakira regresará en noviembre para dos presentaciones en el Estadio Nacional: el sábado 15, como reemplazo de la fecha cancelada en febrero por problemas de salud, y el domingo 16. Ambos conciertos son auspiciados por Radio La Zona.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis