Norma Monserrat Bustamante Laferte, más conocida artísticamente como Mon Laferte, es una cantautora, música y compositora chilena | Fuente: Universal Music Group

En menos de un año, Mon Laferte ha lanzado dos discos. La pandemia no ha sido excusa para parar su música. “1940 Carmen” -que es el nombre de la calle donde se ubicaba el Airbnb en Los Ángeles donde se hospedaba-, es un álbum que ella considera es muy personal.

Con solo cuatro meses de producción, este disco llegó en un momento muy particular, ya que Mon Laferte justo se encontraba en el tratamiento de fertilidad. Esta faceta le sirvió para llevar su energía a otro nivel porque centró su atención en las canciones que componen este material.

“Es un disco que escribí y que grabé mientras estaba en este proceso, tenía las hormonas locas y el álbum me salvó, mi atención estaba en las canciones, las composiciones, y eso me sirvió mucho para no estar en esta ansiedad”, dijo Mon Laferte en conversación con RPP Noticias.

Mon Laferte destaca el talento peruano y revela que está en conversaciones con Eva Ayllón. ¿Habrá una colaboración con la cantante criolla? | Fuente: RPP Noticias

Cantar en inglés

En “1940 Carmen” hay varias canciones en inglés como 'A Crying Diamond', 'Good boy' y 'Beautiful sadness'. Si bien Mon Laferte no habla ese idioma, sintió que la tecnología fue su mejor aliado para componerlas.

“Tenía ganas de dar este paso, de atreverme no solo a cantarla sino a componerla, que la forma de escribir en inglés fue un medio de intuición y traductor de Google. Bendita la tecnología”, comentó entre risas.

Desde que inició su carrera musical, los artistas que cantan en inglés fueron su mejor aliado. Ella se formó con estos intérpretes y, a pesar de que fue todo un reto hacerlo en un idioma desconocido, no se arrepiente del resultado ya que siente que su voz suena diferente.

“No manejo el idioma ni tengo la mejor pronunciación, soy una chilena-mexicana tratando de hacer algo en inglés. No quiero que suene perfecto, sino real”, agregó en alusión a sus temas.

¿Visita a Perú?

“Perú está en mis planes y en mi corazón”, nos dijo sonriendo. Si bien ya tuvo conciertos en Estados Unidos y próximamente estará en México, Mon Laferte no pierde la esperanza de que pronto esté pisando suelo peruano.

Su agenda está recargada y a eso se le suma su embarazo, por lo que aún está viendo las posibilidades de poder venir. “Me gustaría que todo sea como antes e ir a Perú, para mí es uno de los principales sitios a los que yo quiero ir”, comentó.

¿Hará alguna colaboración con Eva Ayllón? “Últimamente he estado hablando por mensajes de Instagram con ella, en Perú hay mucho talento”, se animó a decir Mon Laferte dejando entrever que existe una posibilidad de hacer un dúo con la cantante criolla. “Estoy dispuesta a colaborar con quien me invite”, agregó.

Teniendo dos discos en su haber este año, ¿qué veremos el 2022? “¡Cinco álbumes más!”, dijo muy emocionada. Dejando las bromas, lo único que espera Laferte del próximo año es que pueda realizar su gira en varios países. “Este año se empezó tarde, pero se hizo y si todo va bien y la COVID-19 nos permite, espero que pueda estar sobre el escenario, yo vivo ahí, amo estar ahí”, sostuvo.

