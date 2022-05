Mon Laferte habla de su salud mental tras nacimiento de su hijo. | Fuente: Facebook | Mon Laferte

Mon Laferte llamó la atención de sus seguidores, debido a las declaraciones que brindó por su constante lucha contra la depresión. La cantante manifestó que sufre de este trastorno desde hace varios años, convirtiéndose en un tema delicado e importante de su vida.

En medio de la fama que alcanzó en la industria de la música con su talento, la chilena expresó que esta enfermedad la llevó a tener pensamientos suicidas, por lo que ha tenido que buscar ayuda profesional.

En una entrevista concedida al programa mexicano, Netas Divinas, la artista habló de los tres meses de su hijo Joel, describiendo la maternidad como "algo hermoso". Sin embargo, es presa de la desesperación cuando llega el momento de la lactancia, "me siento mala madre", agregó.

TOMA ANTIDEPRESIVOS

Fue entonces que, debido a ese mismo sentimiento de culpa, el panel le preguntó si había sufrido depresión pre o post parto. "Tengo que decirles que tomo antidepresivos y estoy dándole pecho a mi bebé, pero (porque) mi doctor me dejó", explicó.. Desde entonces se medica bajo las instrucciones de su especialista, "intenté suicidarme hace unos años", reveló

"Llevo años tomando antidepresivos porque me dio una depresión hace unace muchos años", apuntando que el motivo de su estado se debía a "un acumulado de la vios años", reveló.

"Mi psiquiatra me dice que aún no es momento para dejar los antidepresivos. Igual soy muy rigurosa con eso, a veces no tengo ya ni qué decirle a mi terapeuta, pero igual estoy ahí, creo que es muy importante", agregó.

Laferte también indicó que la maternidad hizo que su vida tome un giro distinto que vio reflejado en su día a día. Este cambio llegó cuando tenía a su bebé en el vientre.

"Durante el embarazo se me olvidaba todo, era súper despistada, y todavía ahora. Como que mi cabeza era solo para mi bebé, aunque tenga un montón de trabajo creativo y también trabajo de oficina que tengo que hacer, estoy completamente atenta a él", explicó.

"ME SIGO SINTIENDO COMO UNA BEBÉ"

Entre la música y la maternidad, la cantante chilena Mon Laferte cumplió 39 años el pasado 2 de mayo con un día que arrancó desde muy temprano, según dejó ver a través de sus redes sociales, debido a su pequeño bebé, quien nació el pasado 10 de febrero.

Desde su cuenta de Instagram, la intérprete de "Tu falta de querer" compartió una fotografía en la que aparece con extractores de leche materna. En la leyenda, empezó felicitándose a sí misma por su onomástico que llega en una etapa muy especial para ella.

"Feliz cumpleaños a mí en esta nueva versión que se levanta a las 4.00 a. m. a hacerse extracciones", escribió. Y luego añadió: "Por cierto, cumplo 39 años. Pensé que a esta edad una ya se sentía adulta, pero me sigo sintiendo como una bebé".

Como se recuerda, el primer hijo de Mon Laferte es fruto de su relación con el músico Joel Orta, que pertenece a la banda Celofán y es su jefe de producción.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x03 Las infidelidades más comentadas e impactantes de la televisión y el cine

¡Juramos que no nos estamos colgando de la coyuntura! La infidelidad ha estado presente en series y películas, así que nos metemos una conversa sobre las más recordadas, qué significaron para sus personajes en la ficción y cómo reaccionó la audiencia cuando las vio... y además, por supuesto, hablamos de las pichangas.