MTV EMAs 2024: Taylor Swift triunfa en una noche que también destacó a Lisa y Tyla

Taylor Swift arrasó en los MTV Europe Music Awards al llevarse cuatro premios en la ceremonia celebrada este domingo en Mánchester. La noche también sorprendió con triunfos de Lisa, Tyla y Peso Pluma.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Taylor Swift fue la indiscutible “reina de la noche” en los MTV Europe Music Awards 2024. La superestrella del pop, aunque ausente en la ceremonia, ganó en las principales categorías, incluyendo Artista del Año y Mejor Artista en Vivo. Además, su colaboración en Fortnight junto a Post Malone le aseguró el galardón de Mejor Video, y también se llevó el premio a la Mejor Artista Estadounidense.

► MTV EMAs 2024: Taylor Swift y todos los nominados de una edición liderada por mujeres

En un mensaje grabado, la intérprete de Shake It Off expresó su “tristeza” por no poder asistir a la ceremonia en el Co-Op Live de Mánchester, ciudad que fue sede de los EMAs por primera vez. “Ganar por la gira, el álbum y el video de Fortnight es increíble”, comentó, agradeciendo especialmente a su colaborador Post Malone.

Con siete nominaciones, Taylor era la artista con más postulaciones de la noche. Sin embargo, perdió en la categoría de Artista Pop frente a Ariana Grande. En Mejor Colaboración, Lisa y Rosalía se impusieron con New Woman, mientras que el premio a Mejores Fans fue también para Lisa, quien superó a Swift, Ariana Grande, Beyoncé y otros gigantes del pop.

La noche también incluyó un emotivo homenaje a Liam Payne, recordado con cariño por su legado en One Direction.Fuente: AFP

¿Quiénes fueron los ganadores de los EMAs 2024?

La ceremonia abrió con una vibrante actuación de Benson Boone, quien se alzó con el premio a Mejor Artista Nuevo. La anfitriona, Rita Ora, rindió homenaje a Liam Payne, miembro de One Direction, quien falleció en octubre a los 31 años en Buenos Aires, tras una caída desde el tercer piso de un hotel en circunstancias aún bajo investigación.

Entre otros ganadores destacados, la sudafricana Tyla recibió tres premios: Mejor Artista de R&B, Afrobeats y Mejor Artista Africano. Lisa, la estrella tailandesa de K-pop, fue otra de las grandes sorpresas de la noche, llevándose dos galardones, incluyendo el de Mejor Colaboración con New Woman junto a Rosalía, y Mejores Fans, donde venció a fuertes competidores.

El premio a Canción del Año fue para Sabrina Carpenter por su hit Espresso, superando a We Can't Be Friends (Wait for Your Love) de Ariana Grande, Texas Hold 'Em de Beyoncé y Birds of a Feather de Billie Eilish. En esta categoría también compitieron Beautiful Things de Benson Boone y Good Luck, Babe! de Chappell Roan.

En cuanto a los géneros, también hubo algunas sorpresas. Eminem, quien regresó en 2024 con nuevo material, ganó su décimo trofeo al Mejor Artista de Hip-Hop. Liam Gallagher fue premiado como Mejor Artista de Rock, mientras Imagine Dragons se alzó como Mejor Artista Alternativo. Calvin Harris se llevó el premio a Mejor Artista de Electrónica. Finalmente, en la categoría Mejor Artista Latino, el mexicano Peso Pluma superó a fuertes contendientes como Shakira, Anitta, Bad Bunny, Karol G y Rauw Alejandro.

El rapero estadounidense Busta Rhymes fue homenajeado como Ícono Global y recordó que esta era la primera vez que recibía un premio de MTV en sus 34 años de carrera, describiendo la experiencia como "increíble". Por su parte, el dúo británico de synthpop Pet Shop Boys fue reconocido como Pioneros del Pop y cerró la ceremonia con una actuación en vivo que incluyó dos de sus éxitos, All The Young Dudes y West End Girls.

Lista completa de ganadores de los MTV EMAs 2024

Best Song

Ariana Grande - "We Can't Be Friends (Wait for Your Love)"

Benson Boone – "Beautiful Things"

Beyoncé – "Texas Hold 'Em"

Billie Eilish – "Birds of a Feather"

Chappell Roan – "Good Luck, Babe!"

Sabrina Carpenter – "Espresso" 🏆

Best Video

Ariana Grande - "We Can't Be Friends (Wait for Your Love)"

Charli XCX – "360"

Eminem – "Houdini"

Kendrick Lamar – "Not Like Us"

Lisa featuring Rosalía – "New Woman"

Taylor Swift featuring Post Malone – "Fortnight" 🏆

Best Artist

Beyoncé

Billie Eilish

Post Malone

Raye

Sabrina Carpenter

Taylor Swift 🏆

Best Collaboration

Charli XCX featuring Billie Eilish - "Guess"

Future, Metro Boomin and Kendrick Lamar – "Like That"

Lady Gaga, Bruno Mars – "Die with a Smile"

Lisa featuring Rosalía – "New Woman" 🏆

🏆 Peso Pluma and Anitta – "Bellakeo"

Taylor Swift featuring Post Malone – "Fortnight"

Best New

Ayra Starr

Benson Boone 🏆

🏆 Chappell Roan

Le Sserafim

Teddy Swims

The Last Dinner Party

Tyla

Best Pop

Ariana Grande 🏆

🏆 Billie Eilish

Camila Cabello

Charli XCX

Dua Lipa

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Best Rock

Bon Jovi

Coldplay

Green Day

Kings of Leon

Lenny Kravitz

Liam Gallagher 🏆

🏆 The Killers

Best Alternative

Fontaines D.C.

Hozier

Imagine Dragons 🏆

🏆 Lana Del Rey

Twenty One Pilots

Yungblud

Best Electronic

Calvin Harris 🏆

🏆 David Guetta

Disclosure

DJ Snake

Fred Again

Swedish House Mafia

Best Hip-Hop

Central Cee

Eminem 🏆

🏆 Kendrick Lamar

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Travis Scott

Best R&B

Kehlani

SZA

Tinashe

Tyla 🏆

🏆 Usher

Victoria Monét

Best Latin

Anitta

Bad Bunny

Karol G

Peso Pluma 🏆

🏆 Rauw Alejandro

Shakira

Best K-Pop

Jimin 🏆

🏆 Jungkook

Le Sserafim

Lisa

NewJeans

Stray Kids

Best Afrobeats

Asake

Ayra Starr

Burna Boy

Rema

Tems

Tyla 🏆

Best Live

Adele

Coldplay

Doja Cat

Raye

Taylor Swift 🏆

🏆 Travis Scott

Best Push

Ayra Starr

Chappell Roan

Coco Jones

Flyana Boss

Jessie Murph

Laufey

Le Sserafim 🏆

🏆 Mark Ambor

Shaboozey

Teddy Swims

The Warning

Victoria Monét

Biggest Fans

Anitta

Ariana Grande

Beyoncé

Billie Eilish

Chappell Roan

Charli XCX

Katy Perry

Lisa 🏆

🏆 Nicki Minaj

Sabrina Carpenter

Shawn Mendes

Taylor Swift

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis