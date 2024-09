"Estoy tan agradecida": Sabrina Carpenter revela quién la inspiró a convertirse en cantante

La intérprete de Eyes Wide Open, Nonsense y Espresso reveló quién la inspiró a perseguir su sueño de ser cantante. "Nunca imaginé que se podía cantar así de niña", comentó emocionada.

Sabrina Carpenter se ha consolidado como una de las estrellas del pop del momento. En agosto, alcanzó su primer álbum número uno en el Billboard 200 con Short n' Sweet, manteniéndose en lo más alto durante tres semanas consecutivas, y en septiembre inició una gira de 47 fechas, justo después de haber ganado su primer MTV VMA por la canción Espresso.

Sin embargo, su exitosa carrera no hubiera sido posible sin la inspiración de alguien que la ha acompañado desde su infancia, al menos a través de su música: la única e inigualable Christina Aguilera.

¿Cómo inspiró Christina Aguilera a Sabrina Carpenter?

Recientemente, Sabrina Carpenter acompañó a Christina Aguilera en un especial para Spotify, donde se celebraron los 25 años del icónico debut de Christina. Durante el evento, interpretaron juntas What a Girl Wants, uno de los primeros éxitos de Aguilera, que alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 en 1999.

Sabrina aprovechó la ocasión para revelar cómo Christina encendió su pasión por la música. “Estoy alucinando”, confesó Carpenter. “La primera vez que escuché tu voz fue gracias a mi mamá, cuando me mostró un video tuyo cantando Sunday Kind of Love [que incluyó Etta James en su álbum At Last!]. Tenías solo 8 años. Fue lo más inspirador que pude ver como una niña que quería cantar, pero simplemente no creía que pudiera hacerlo a esa edad”.

Aguilera, con una sonrisa, recordó ese momento de su infancia, una de sus primeras presentaciones en vivo, en el reality Star Search. "Es una gran canción”, dijo. A lo que Carpenter agregó: “Eras una niña. ¿Cómo podía salir esa voz de tu cuerpo? Esa fue la razón principal por la que empecé a cantar, por la que quise ser cantante. Por eso, estoy tan agradecida”.

Christina Aguilera y Sabrina Carpenter cantan juntas What a Girl Wants

Tras las emotivas palabras de Sabrina Carpenter, Christina Aguilera la invitó a unirse para interpretar juntas What a Girl Wants en una versión acústica. La canción comenzó como una suave balada, pero fue ganando fuerza hasta alcanzar el potente sonido de la versión original.

Al finalizar la presentación, Christina compartió unas palabras llenas de gratitud: "Ha sido una experiencia increíble mirar atrás y reflexionar sobre estos últimos 25 años. Gracias a los fans, a mi equipo, a todos los que han sido parte de este viaje. Sabrina, te amo".

Sabrina también le dedicó unas palabras desde sus redes sociales: "¡Feliz 25 aniversario a la voz que me ha inspirado toda mi vida! Te amo Christina y me siento tan honrada de haber cantado contigo y de haber sido parte de una celebración tan especial".

