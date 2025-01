Bad Bunny planea más salsa: estos son los artistas con los que espera hacer una colaboración

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantante Bad Bunny ha generado sensación con su tema Baile inolvidable. Esta salsa ha recibido elogios de Willie Colón y Willie Rosario, y el intérprete confesó sentirse feliz de que ese tema haya ocupado el puesto número 1 en el ranking global de Apple Music.

"Hoy me levanté más contento que nunca. He llorado ya como cuatro veces por el gran recibimiento que ha tenido esta nueva producción, porque cuando uno trabaja lo hace con amor para esperar lo mejor. Pero no imaginé que la aceptación iba a ser de esta manera", dijo en entrevista con la emisora Zeta 93 FM, de Puerto Rico.

En el programa en vivo, sus fanáticos pudieron conversar con él a través de llamada y uno de ellos preguntó cómo nació Baile inolvidable: "La inspiración de esa canción me llegó hace como dos años con el sonido de un sintetizador. Supe de inmediato que era una salsa. Aunque no hay una canción específica que me haya inspirado, mientras la creaba me imaginaba la música del Apollo Sound de Roberto Roena o los sonidos de los hermanos Lebrón. Traté de que sonara a mí, pero también que tuviera la esencia de la salsa clásica, con solos de piano y trompeta", comentó, agregando que creó la canción con jóvenes músicos de la Escuela Libre de Música de Puerto Rico y la Escuela Pablo Casals de Bayamón.

Confesando ser un gran amante de la salsa, Bad Bunny también le dijo a uno de sus seguidores que se comunicó con la radio con qué exponentes del género le gustaría hacer una colaboración: "Yo recuerdo que, cuando mi familia compraba discos por catálogo, siempre escogía los de Marc Anthony o Víctor Manuelle. Ahora de grande digo que mi orquesta favorita es el Apollo Sound de Roberto Roena. La puedo escuchar todos los días y me inspira mucho".

Al finalizar, el intérprete envió "saludos y respeto a todo el público salsero". "Saludos a toda la escena de la música de salsa, mi respeto a las leyendas y a la nueva escuela que también sé que está por ahí rompiendo. Sigamos llevando la música de Puerto Rico a los niveles más altos, como siempre ha existido", dijo.

Bad Bunny rinde homenaje a Puerto Rico en Debí tirar más fotos

Debí tirar más fotos incluye colaboraciones con artistas como Rainao (Perfumito nuevo), Chuwi (Weltita), Dei V y Omar Courtz (Veldá), y Pleneros de la Cresta en Café con ron. A diferencia de otras producciones del artista, el disco explora una variedad de géneros tradicionales de Puerto Rico, como la plena y la salsa, presentes en canciones como Pitorro de coco, Café con ron y Baile inolvidable.

Entre las canciones más destacadas se encuentra Lo que le pasó a Hawaii, donde el cantante aborda temas como la migración puertorriqueña a Estados Unidos y de problemas como la gentrificación, pidiendo que no hagan con Puerto Rico lo mismo que con Hawái.

Cabe precisar que Hawái es el único estado insular y extracontinental de Estados Unidos, y el último en ser admitido en 1959. Los puertorriqueños están divididos entre los que quieren la anexión a Estados Unidos y los que apuestan por la independencia.

El lanzamiento de Debí tirar más fotos fue acompañado por un cortometraje escrito y dirigido por el propio Bad Bunny. El video aborda los cambios sociales y culturales en Puerto Rico mostrando escenas como una panadería modernizada en la que los empleados hablan inglés.

