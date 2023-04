Nacido en Viker, Suecia; Wellander debutó con ABBA en 1974. | Fuente: Instagram

Lasse Wellander, el mítico guitarrista de ABBA, murió el pasado viernes luego de luchar contra un cáncer. La noticia fue confirmada por la familia del músico, a través de un comunicado que compartieron en las redes sociales.

Según el anuncio, el músico fue diagnosticado con cáncer en etapa cuatro, aunque intentó darle batalla a la enfermedad, Wellander dejó de existir las primeras horas del pasado 7 de abril.

"Con una tristeza indescriptible tenemos que anunciar que nuestro querido Lasse ha fallecido. Lasse enfermó recientemente de lo que resultó ser un cáncer metastásico y a primera hora del viernes santo falleció en silencio, rodeado de sus seres querido", precisa el comunicado.

Tras la noticia, ABBA, la banda de origen sueco, recurrió a sus redes sociales para lamentar la partida de su guitarrista; también resaltó el gran trabajo que hizo para que la agrupación llegará tan lejos como lo hizo hace algunos años.

"Lasse era un querido amigo, un tipo divertido y un excelente guitarrista. La importancia de su aportación creativa en el estudio de grabación, así como su sólido trabajo de guitarra en el escenario, fue inmensa. Lamentamos su trágica muerte y recordamos el sentido del humor, la cara sonriente, la brillantez musical del hombre que desempeñó un papel tan integral en la historia de ABBA. Será profundamente extrañado y nunca olvidado", indicó la banda.

Trayectoria con ABBA

Lasse Wellander nació en Viker, Suecia, el 18 de junio de 1952; debutó con ABBA en 1974, a la edad de 22 años, época en la que grabaron los éxitos Intermezzo No.1 y Crazy World.

Participó en casi todos sus discos así como en sus giras. Además, trabajó en el soundtrack de las cintas Mamma Mia y Mamma Mia! Here We Go Again, ambas basadas en los temas más representativos del grupo.

Uno de sus últimos trabajos fue realizado en noviembre de 2021, en el álbum de ABBA Voyage, que fue lanzado en noviembre de 2021.



