Murió Rob Hirst, fundador y baterista de la banda Midnight Oil, a los 70 años

El fundador y baterista de Midnight Oil, Rob Hirst, falleció a los 70 años tras una lucha de casi tres años contra el cáncer de páncreas. La noticia fue confirmada por la banda de rock australiana mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Estamos devastados y de luto por la pérdida de nuestro hermano Rob. Por ahora no hay palabras, pero siempre habrá canciones. Amor eterno de Jim, Martin y Pete", indicó el resto del grupo.

También informaron que el músico "murió en paz, rodeado de sus seres queridos".

Por otro lado, la familia solicitó que quienes deseen rendirle homenaje realicen donaciones a organizaciones dedicadas a la lucha contra el cáncer de páncreas.

¿Quién fue Rob Hirst?

Rob Hirst fue miembro fundador de Midnight Oil, banda formada en Sídney (Australia) en 1972. El grupo lanzó su álbum debut homónimo en 1978 y alcanzó reconocimiento internacional con una discografía que les valió 11 premios ARIA. En 2006, la agrupación fue incluido al Salón de la Fama de los ARIA.

Además de su papel como baterista, Hirst participó como coautor en varios de los temas más conocidos de la banda, entre ellos Beds Are Burning, The Dead Heart, Blue Sky Mine, Forgotten Years y King of the Mountain.

Midnight Oil entró en un receso en 2002 y retomó su actividad en 2016 con el lanzamiento de dos nuevos álbumes. En 2022 publicaron Resist, su último disco de estudio, seguido de una gira de despedida.

Paralelamente a su trabajo con la banda, Hirst hizo una carrera como solista a partir de 2005. En noviembre del año pasado lanzó su proyecto más reciente, un EP titulado A Hundred Years or More.

En 2020, Rob publicó un álbum junto a su hija Jay O'Shea. Tras el fallecimiento del músico, ella compartió un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram.