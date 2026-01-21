Taylor Swift hace historia al ser la mujer más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores

Taylor Swift fue incluida en el Salón de la Fama de los Compositores, convirtiéndose en la persona más joven en ingresar a esta institución, considerada una de las más importantes en el ámbito musical internacional.

La cantante, de 36 años, suma este logro a una trayectoria que comenzó desde muy joven, cuando firmó su primer contrato musical a los 14 años.

Recientemente, Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio, titulado The Life Of A Showgirl. A lo largo de su carrera, tuvo 13 canciones que alcanzaron el primer lugar en las listas de Billboard.

La ceremonia oficial de incorporación se llevará a cabo el próximo 11 de junio, durante la gala anual del Salón de la Fama de los Compositores.

Taylor Swift formará parte de la generación 2026, que también incluye a compositores y artistas como Walter Afanasieff, Terry Britten, Graham Lyle, Paul Stanley y Gene Simmons de KISS, Kenny Loggins, Alanis Morissette y Tricky Stewart.

Los más jóvenes en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores

Póstumamente

Buddy Holly - 22 años

Otis Redding - 26 años

Jim Croce - 30 años

Sam Cooke - 33 años

Bob Marley - 36 años

Bobby Darin y Linda Creed - 37 años

Bert Berns - 38 años



En vida

Stevie Wonder - 32 años

Jimmy Webb - 39 años

Pablo Simón - 40 años

Bob Dylan - 40 años

Marvin Hamlisch - 41 años

Bernie Taupin - 42 años



Taylor Swift donó un millón de dólares para la lucha contra el hambre en Estados Unidos

A fines de diciembre, Taylor Swift donó un millón de dólares a la ONG Feeding America, la principal red para combatir el hambre en Estados Unidos.

"Su continuo apoyo es un poderoso recordatorio de lo que es posible cuando nos unimos para erradicar el hambre", indicó en un comunicado la directora ejecutiva de la organización, Claire Babineaux-Fontenot.

La estrella del pop ha realizado varias donaciones en el pasado a la organización sin ánimo de lucro, incluida una millonaria donación en octubre del año pasado para ayudar a las víctimas de los huracanes Helene y Milton, que devastaron partes del sureste de los Estados Unidos.

La contribución de Swift ayudó a comunidades afectadas por estos desastres a recuperarse, proporcionando alimentos esenciales, agua potable y suministros a las personas afectadas por estas tormentas devastadoras.

El último informe de Feeding America, estima que la inseguridad alimentaria afecta actualmente a 47 millones de personas en todo el país, de las cuales 14 millones son latinos.