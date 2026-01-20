Estados Unidos: ciudad de La Vergne decretó el ‘Día de Megadeth’ en honor a la legendaria banda de thrash metal

Un día para celebrar a las leyendas del thrash metal. La ciudad estadounidense de La Vergne, en el estado de Tennessee, decretó el ‘Día de Megadeth’, en honor a la banda liderada por Dave Mustaine.

El alcalde Jason Cole indicó que su ciudad ha decidido rendir tributo a la banda por sus “extraordinarias contribuciones a la música, su perdurable impacto cultural y su continua influencia en artistas y fans de todo el mundo”.

La comuna de La Vergne instituyó el 17 de enero como el ‘Día de Megadeth’ en reconocimiento a la legendaria agrupación, que acudió al Ayuntamiento de la localidad para la ceremonia, realizada el pasado viernes.

Esta ceremonia coincidió con la presencia de Mustaine y compañía en La Vergne, donde el fin de semana presidieron el evento Let There Be Shred, donde fanáticos pudieron escuchar en exclusiva el nuevo álbum de Megadeth, el último de su prolífica carrera musical.

Cabe mencionar que en La Vergne están ubicados los estudios donde Megadeth grabó esta producción, que se lanzará al mercado el próximo 23 de enero.



Nuevo álbum y gira de despedida

Como se sabe, Dave Mustaine confirmó que el nuevo álbum de Megadeth será el último de su carrera, tras lo cual emprenderá una gira mundial de despedida.

Este tour del adiós incluirá una fecha en Perú, el próximo 23 de abril, en Multiespacio Costa 21, en el distrito limeño de San Miguel (las entradas están a la venta aquí).

