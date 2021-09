Nach sigue "De pie" en la escena del rap: "No existe más intención que hacer buena música sin perder mi esencia". | Fuente: Universal Music Group

La leyenda del rap. Poesía, estilo y música son los ingredientes que forman a Nach y que lo ha catalogado como uno de los artistas más reconocidos en la escena española. Desde sus inicios en la música hasta 'De pie', su último lanzamiento, el alicantino demuestra que hay una versatilidad en la industria, pero nunca perdió su esencia.

La pandemia ha explotado el lado musical de Ignacio Fornés Olmo -su nombre verdadero- y estar encerrado en cuatro paredes ha hecho que plasme sus sentimientos no solo en canción, también en poesía:

“Este single es una intención de contar cómo me he sentido durante estos meses, mantenerme de pie, firme, me mantuve fiel a mí mismo, me siento más fuerte que nunca”, comentó Nach en conversación con RPP Noticias.

Nach lanzó su nueva canción "De pie" que es el tema con el que el alicantino da el pistoletazo de salida a su nuevo ciclo artístico. | Fuente: Universal Music Group

La esencia hecho canción

Temas como ‘Mis días’, ‘Amor libre’, ‘El idioma de los dioses’ y más, eran las favoritas de su público y actualmente, ‘De pie’ hizo que los fanáticos regresaran a la época en la que Nach sigue siendo el mismo a pesar de los años, pero con un plus.

“Mi esencia va a estar ahí. Es lo que intenté hacer, Nach en el 2021. No existe más intención que intentar hacer buena música y estar actualizada, pero al mismo tiempo Nach seguirá siendo Nach, con el mismo mensaje”, dijo con una sonrisa.

Su evolución musical se dio gracias a la poesía y la literatura porque sin ello “no me hubiera convertido en rapero”. Actualmente sigue con los instrumentales de los 90, pero hay cosas a nivel tecnológico y sonidos nuevos que le sirven de inspiración para crear algo “fuera de este mundo” y también para conectar con la nueva generación.

“Me escuchan chicos de 15 años y yo ya pasé los 40, entonces me preguntaba cómo podemos conectar ahí. Ahí tengo el discurso que quiero dar por las cosas que he vivido y el camino que me he trazado, no puedo rebajar ese discurso para que al adolescente le sea más masticable”, contó.

Nach y el Perú

Nach ha venido un par de veces a nuestro país -2012 y 2019- y siempre ha estado conectado con el Perú por su música. Para él, Rapper School es uno de los grandes exponentes del rap peruano y revela que le parece buena la idea hacer una canción juntos.

“Rapper School, me gusta mucho y he escuchado muchos más, cada vez va saliendo gente que saca cosas más interesantes y con mucho nivel. Latinoamérica está reventando el planeta y no solo en rap, sino en muchos estilos”, dijo.

‘De pie’ es el primer single del disco que está preparando y nos comentó que, sus próximas canciones, estará colaborando con gente de Latinoamérica. “Mi mirada va más allá de España y lo que están haciendo en Perú y otros países es interesante, estoy en ello”.

Nach habla sobre su evolución musical sin perder su esencia. Además, comentó que no se cierra en hacer una colaboración con el grupo de rap peruano Rapper School. | Fuente: RPP Noticias

Las tres facetas de Nach

Muchos lo conocen por ser rapero, pero Nach también escribe poesía. Tiene dos libros de poemas -“Hambriento” (2016) y “Silencios vivos” (2019)- donde su palabra, rima, fluidez, y más, se ven reflejados en hojas. El rap fue la manera que tuvo el artista de hacer discurso, denuncia, mensaje, actitud de la vida, una forma de abrirse camino.

Nach también desarrolló otra faceta, la del slam poetry, es decir, la poesía oral improvisada en la que se inspiró para sacar el disco ‘Los viajes inmóviles’ (2014) que fue una manera mucho más compleja o diferente de poder contar una historia sin estar atado a un compás o alguna determinada métrica.

Para él, la poesía es una dimensión donde mira otros espectros dentro de su ser, de su corazón, donde hace terapia consigo mismo. “Si no me hubiera dedicado a la poesía no sé si con el rap habría encontrado, con eso encontré cosas dentro de mí interesantes. Me han servido de terapia para conocerme mejor y ponerlo en mi trabajo, compartirlo con los demás ha sido un privilegio”, sostuvo.