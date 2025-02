Nicko McBrain reflexiona sobre su salida de Iron Maiden: “Desearía poder seguir tocando con los muchachos”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El baterista Nicko McBrain habló por primera vez sobre su decisión de retirarse de Iron Maiden, hecho que se concretó el pasado mes de diciembre, cuando ofreció un último concierto con la banda británica en el Allianz Parque de Sao Paulo, en Brasil, en el cierre de la gira mundial de ‘La Doncella’.

En entrevista con el portal Chaoszine, el músico británico dijo que la posibilidad de retirarse de Iron Maiden comenzó a gestarse en 2023. Sin embargo, un parón en la gira lo hizo postergar su decisión.

“Era algo en lo que había pensado en el 23. Pero pensé: 'No, terminaré la gira The Future Past y, luego, ya veremos'. Y, cuando llegamos a la gira por Norteamérica, pensé: 'Es hora, Nick'”, indicó.

“No fue una decisión fácil, de ninguna manera, pero fue la mejor, fue la mejor decisión al final. (...) Es cierto que tengo días buenos y días malos, y los días malos son cuando siento: 'Oh, ya no voy a estar en esos escenarios mirando a estos maravillosos fans'”, agregó.

Nicko McBrain reconoció que tiene “sentimientos encontrados” sobre su decisión de alejarse de las giras con sus compañeros de Iron Maiden; pero es consciente de que físicamente no puede cumplir con las exigencias de un nuevo tour.

“Tomé una decisión cuando llegamos a Norteamérica y hablé con los chicos al respecto, principalmente con Steve (Harris, bajista de Iron Maiden) y, luego, con la gerencia. Y todo el mundo dijo: 'Está bien. Si eso es lo que quieres hacer, lo entendemos', teniendo mi discapacidad, desde mi derrame cerebral y cosas así. Dicho esto, me levanto algunos días y pienso: 'Me perderé la próxima gira y no podré salir de gira'. (...) Desearía poder seguir tocando con los muchachos, (pero) me gustaría estar en plena forma”, manifestó.



Las exigencias de girar con Iron Maiden

El baterista, de 72 años, detalló lo complicado que fue para él poder cumplir con todas las fechas de la pasada gira The Future Past de Iron Maiden, con fechas consecutivas y pocas horas de recuperación entre concierto y concierto.

“En esta gira, mantuvimos el mismo horario, como concierto, día de viaje, concierto, día de viaje, concierto, dos días libres o un día libre, día de viaje, ese tipo de cosas. Y simplemente... me afectó”, reconoció.

Nicko McBrain indicó que llegó a contratar a un entrenador personal para poder sobrellevar las exigencias de la gira, pero reconoció que había canciones en las que ya no podía liderar a la banda.

“Sentí que no podía dar el cien por ciento, ciertamente en Trooper y otras canciones. Y nos las arreglamos, lo superamos bien, pero sentí que no podía conducir a la banda como quería”, sostuvo.

“La sensación que tuve fue que estaba frustrado, porque sé que podía hacer cosas, pero en realidad no podía hacerlo física o mentalmente, porque hay muchas cosas mentales sucediendo”, sentenció.