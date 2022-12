No Doubt es una banda de rock estadounidense de Anaheim, California, formada en 1986. | Fuente: Twitter

La cantante Gwen Stefani anunció su nueva gira en Reino Unido, donde cantará los mejores temas de No Doubt. Si bien en sus redes sociales ha compartido cómo suenan sus mejores canciones en la actualidad, se tejió la posibilidad de un posible regreso del famoso grupo de rock de los 80.

Como es de conocimiento, no han publicado un nuevo disco desde ‘Push and Shove’ (2012), ni tampoco han vuelto a reunirse. Por ello, la cofundadora sorprendió al dejar entrever un retorno.

“Todos lo están haciendo en este momento”, dijo Gwen Stefani para The Wall Street Journal, sin embargo, explicó que “realmente no hemos hablado de hacer nada, pero parece que todo el mundo lo está haciendo, ¿verdad? Toda la gente de los 90: Blink-182 hizo una gira de ocho meses que se agotó en cinco minutos”.

“¿Cuáles son las probabilidades de algo? Cualquier cosa puede pasar”, finalizó la artista, y dejó en claro que, a pesar de que está abierta a la idea, no ha hablado con los demás. “No tengo idea de lo que va a pasar con No Doubt”, concluyó.

El último disco de No Doubt

El grupo estadounidense No Doubt volvió en el 2012 tras once años desde su último disco con 'Push and Shove', un trabajo de once canciones que refleja el conflicto de compaginar el papel de padre o madre con el de una estrella del mundo de la música.

"Todo el álbum ha sido un gran reto, por el que hemos luchado mucho. Con los niños, cuadrar los horarios y ser creativa es difícil", dijo a Efe la cantante Gwen Stefani en ese entonces.

'Push and Shove' es un disco hecho a fuego lento, "sin plazos", según agregó el guitarrista Tom Dumont, y en el que No Doubt combinó sus influencias del new wave de los 80 (como Depeche Mode y The Cure) y ska británico (Madness y The Specials) con un sonido "más moderno", hasta dio con un resultado que entremezcla ska-rock, dancehall y pop electrónico.

Añadió que "queríamos tomarnos tiempo para hacerlo bien, para que cada canción fuera genial y la gente no le diera a "siguiente".

'Push and Shove', del mismo productor que "Rock Steady", Spike Stent, comenzó a gestarse en noviembre de 2009, cuando la banda compuso el primer tema, "Undercover", tras lo cual emplearon todo el 2010 en escribir el resto de los temas y la mayoría del 2011 en grabarlos.

