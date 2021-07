Gwen Stefani y Blake Shelton se casaron en ceremonia íntima | Fuente: Instagram Blake Shelton

Gwen Stefani y el cantante Blake Shelton se casaron en una ceremonia privada el pasado sábado 3 de julio. Según medios estadounidenses, la pareja optó por una boda privada a la que solo asistieron familiares y amigos cercanos.

El medio “Page Six” confirmó que, luego de seis años de relación y casi uno de compromiso, la pareja se casó en el rancho de Oklahoma del músico country donde construyeron una pequeña capilla para dar el sí definitivo.





En junio de este año, Gwen Stefani de 51 años publicó una foto en su cuenta de Instagram que da cuenta de que los preparativos con el músico Blake Shelton, de 45 años, ya estaban en marcha. “Ella se va a casar”, se lee en la fotografía en la que aparece con una copa de vino blanco y sosteniendo una caja de regalo.

Desde que la pareja se unió ha trabajado en diversas colaboraciones románticas como "Nobody But You", "Happy Anywhere" y "You Make It Feel Like Christmas".

Se conocieron en “The Voice”

Cabe recordar que la pareja conformada por Gwen Stefani y Blake Shelton se conocieron en el programa de canto “The Voice” en 2015 cuando ambos estaban atravesando un proceso de separación de sus respectivas parejas. Y luego de cinco años de relación decidieron comprometerse en matrimonio.

El anuncio se dio a conocer a través de sus publicaciones en redes sociales en las que el músico escribió "Hola Gwen Stefani, gracias por salvar mi 2020... Y el resto de mi vida... Te amo. ¡Escuché un SÍ!".





