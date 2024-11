Una guitarra de Noel Gallagher de Oasis se subastó por más de 286 mil dólares

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una guitarra de Noel Gallagher, que en 1997 describió como "la mejor del mundo" y con la que tocó en el tercer álbum de Oasis Be Here Now, se subastó el sábado por 226 800 libras (más de 286 000 dólares).

Los británicos Liam y Noel Gallagher anunciaron en agosto que volverán a formar Oasis -grupo creado en Mánchester en 1991 y disuelto en 2009 debido a las peleas entre los dos hermanos- para una gira el próximo verano.

El regreso de la emblemática banda de pop reavivó el entusiasmo entre sus fans.

La guitarra Silver Sparkle Gibson Les Paul Florentine, fabricada a medida para Noel Gallagher en 1997 en el taller de Gibson, fue uno de sus principales instrumentos durante la época de mayor fama de Oasis.

Según la casa de subastas en línea Propstore, apareció en actuaciones en los programas de televisión The David Letterman Show y Saturday Night Live.

"No es una de las mejores guitarras", dijo Gallagher sobre el instrumento en una entrevista de 1997 con la revista Spin. "Es la mejor del mundo", aseguró.

Oasis confirma su regreso a Sudamérica

A finales de agosto, los hermanos Noel y Liam Gallagher, fundadores de Oasis, sorprendieron al mundo con el anuncio de su tan esperado reencuentro tras 15 años de separación. Desde entonces, la icónica banda de britpop ha compartido las fechas de su gira, que iniciará en julio de 2025, con la promesa de añadir más destinos… y lo han cumplido.

“Las armas se han silenciado, las estrellas se han alineado y la gran espera ha terminado. Vengan a ver. No será televisado”, publicó la banda en aquel momento. Inicialmente, los conciertos confirmados abarcaban solo ciudades en Europa, Estados Unidos, Canadá y México, pero ahora planean llevar su gira a más países de Latinoamérica.

¿Qué países visitará Oasis en Latinoamérica?

15 de noviembre: Buenos Aires, Argentina

16 de noviembre: Buenos Aires, Argentina

19 de noviembre: Santiago, Chile

22 de noviembre: Sao Paulo, Brasil

23 de noviembre: Sao Paulo, Brasil

