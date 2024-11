Lenny Kravitz en Lima: banda peruana Cecimonster vs Donka abrirá el esperado concierto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La banda nacional Cecimonster vs Donka será la encargada de abrir el esperado concierto de Lenny Kravitz en Lima. La agrupación peruana fue seleccionada personalmente por el propio Kravitz para iniciar su presentación en el país, lo que promete ser un inicio explosivo para la noche. El concierto es auspiciado por Radio Oxígeno.

Formada en 2010, la banda de rock alternativo ha lanzado cinco discos de estudio, siendo su último trabajo Delilah. Está compuesta por Sergio Saba (voz y guitarra), Sebastián Kouri (guitarra), Richard Gutiérrez (bajo) y Mario Acuña (batería). A lo largo de su carrera, han compartido escenario con grandes nombres de la música como Pixies, Japandroids, The Joy Formidable, Boom Boom Kid y Él Mató a un Policía Motorizado.

Cecimonster vs Donka ha compartido escenario con grandes agrupaciones internacionales como Pixies, Japandroids y The Joy Formidable.Fuente: Instagram: @cecimonstervsdonka

¿Cuándo y dónde será el concierto de Lenny Kravitz en Lima?

Lenny Kravitz regresa a Lima después de cinco años de ausencia, como parte de su gira mundial Blue Electric Light Tour 2024, gracias al auspicio de Radio Oxígeno. El concierto será el 8 de diciembre en el Arena 1 de San Miguel, una cita imperdible para los fanáticos de su música. "¡Prepárense para dejar que el amor gobierne!”, escribió en sus redes sociales.

El concierto de Lenny Kravitz se realizará el próximo 8 de diciembre en el Arena 1 de San Miguel, como parte de su gira mundial Blue Electric Light Tour 2024.Fuente: Instagram: @lennytavarez

¿Qué canciones tocará Lenny Kravitz en Lima?

Según la producción del evento, Kravitz interpretará grandes éxitos de su repertorio, entre ellos Are You Gonna Go My Way, I Belong to You, It Ain't Over 'Til It's Over, Again, Always on the Run, American Woman, Fly Away y Let Love Rule. Además, presentará temas de su nuevo álbum, Blue Electric Light, destacando las canciones TK421, Paralyzed y Human, incluidas en el setlist de su gira actual.

Las entradas para el evento están disponibles en Ticketmaster, y quienes compren con tarjetas BBVA hasta el 18 de noviembre pueden obtener un descuento del 25%.Fuente: Instagram: @lennytavarez

¿Cuáles son los precios para ver a Lenny Kravitz en Lima?

El legendario rockero y ganador de cuatro Premios Grammy se presentará en Lima este diciembre. Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster, y los boletos adquiridos previamente a través de Uniticket también serán válidos. Los compradores que usen tarjetas BBVA hasta el 18 de noviembre podrán acceder a un descuento del 25%.

A continuación, la lista de precios oficiales:

BBVA Electric Days

Lenny VIP: S/382.75

Blue Lounge: S/296.50

Electric Stand: S/155.75

Precio Regular

Lenny VIP: S/489

Blue Lounge: S/379

Electric Stand: S/199

