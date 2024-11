Linkin Park regresa a Lima con su nueva vocalista, Emily Armstrong, en su gira mundial 'From Zero'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Linkin Park regresará a Lima después de ocho años de ausencia. La icónica banda de nu metal, que revolucionó la música en los 2000, anunció este jueves el From Zero World Tour 2025, un extenso recorrido de 58 conciertos que los llevará a diferentes partes del mundo. El regreso a los escenarios incluye una parada en Lima, donde se presentarán el 29 de octubre de 2025, en su primer concierto en la ciudad desde su última actuación en 2017.

En septiembre, habían anunciado seis fechas de su gira mundial, pero ahora han ampliado su agenda con 52 nuevas fechas que incluyen más ciudades de Europa y Latinoamérica. Entre ellos se destaca Lima, donde la agrupación de California presentará su nuevo material, así como recordados éxitos como In The End y Numb.

La gira 'From Zero World Tour 2025' incluirá presentaciones en varios países, entre ellos Perú, Estados Unidos, México, Alemania, y Colombia.Fuente: Instagram: @linkinpark

From Zero World Tour 2025

Acompañando a Linkin Park en esta gira, estarán bandas como AFI, Architects, Grandson, Jean Dawson, JPEGMAFIA, PVRIS y Spiritbox. Además, como adelanto de su regreso a los escenarios, el viernes 15 de noviembre, la banda transmitirá un show en vivo desde Brasil a través de su canal de YouTube desde las 8:15 p.m. "¡Vamos a vivir esto juntos!" escribieron en sus redes sociales.

Este tour celebra también el lanzamiento de From Zero, su nuevo álbum de estudio, que verá la luz el 15 de noviembre. El disco incluirá once canciones inéditas, con la incorporación de la nueva vocalista Emily Armstrong y el baterista Colin Brittain, quienes se suman a los miembros originales de la banda: Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix y Joe Hahn.

El regreso de Linkin Park a los escenarios marca un momento significativo, ya que es la primera gira de la banda desde la trágica muerte de Chester Bennington, su emblemático vocalista, quien falleció en 2017. Con el apoyo de sus nuevos miembros, la banda promete una experiencia épica para los fanáticos de todo el mundo.

El nuevo disco de la banda, 'From Zero', llegará el 15 de noviembre con once canciones inéditas y la nueva vocalista Emily Armstrong.Fuente: Instagram: @linkinpark

¿Cuándo comienza la preventa para el concierto de Linkin Park en Lima?

La preventa de entradas para el esperado concierto de Linkin Park en Lima comenzará el lunes 18 de noviembre. Aunque aún no se han revelado los detalles específicos ni los precios, los fanáticos ya pueden prepararse para asegurar su lugar en este histórico evento.

Linkin Park también se está preparando para ofrecer un espectacular concierto en Brasil, que será transmitido en vivo a través de YouTube.Fuente: Instagram: @linkinpark

Fechas confirmadas en la gira de Linkin Park 2025

31 de enero: Ciudad de México, México

3 de febrero: Guadalajara, México

5 de febrero: Monterrey, México

11 de febrero: Tokio, Japón

12 de febrero: Tokio, Japón

16 de febrero: Yakarta, Indonesia

12 de abril: Las Vegas, Nevada

26 de abril: Austin, Texas

28 de abril: Tulsa, Oklahoma

1 de mayo: Grand Rapids, Michigan

3 de mayo: Baltimore, Maryland

6 de mayo: Raleigh, Carolina del Norte

8 de mayo: Greenville, Carolina del Sur

10 de mayo: Columbus, Ohio

17 de mayo: Daytona Beach, Florida

12 de junio: Nickelsdorf, Austria

14 de junio: Hradec Králové, República Checa

16 de junio: Hannover, Alemania

18 de junio: Berlín, Alemania

20 de junio: Berna, Suiza

24 de junio: Milán, Italia

26 de junio: Arnhem, Países Bajos

28 de junio: Londres, Reino Unido

1 de julio: Düsseldorf, Alemania

3 de julio: Werchter, Bélgica

5 de julio: Gdynia, Polonia

8 de julio: Fráncfort, Alemania

11 de julio: París, Francia

29 de julio: Brooklyn, Nueva York

1 de agosto: Boston, Massachusetts

3 de agosto: Newark, Nueva Jersey

6 de agosto: Montreal, Canadá

8 de agosto: Toronto, Canadá

11 de agosto: Chicago, Illinois

14 de agosto: Detroit, Míchigan

16 de agosto: Filadelfia, Pensilvania

19 de agosto: Pittsburgh, Pensilvania

21 de agosto: Nashville, Tennessee

23 de agosto: St. Louis, Misuri

25 de agosto: Milwaukee, Wisconsin

27 de agosto: Minneapolis, Minnesota

29 de agosto: Omaha, Nebraska

31 de agosto: Kansas City, Misuri

3 de septiembre: Denver, Colorado

6 de septiembre: Phoenix, Arizona

13 de septiembre: Los Ángeles, California

15 de septiembre: San José, California

17 de septiembre: Sacramento, California

19 de septiembre: Portland, Oregón

21 de septiembre: Vancourver, Columbia Británica

24 de septiembre: Seattle, Washington

26 de octubre : Bogotá, Colombia

29 de octubre: Lima, Perú

1 de noviembre : Buenos Aires, Argentina

5 de noviembre: Santiago, Chile

8 de noviembre: Río de Janeiro, Brasil

10 de noviembre: São Paulo, Brasil

13 de noviembre: Brasilia, Brasil

15 de noviembre: Porto Alegre, Brasil

