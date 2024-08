¿Por qué se separó Oasis? La pelea que distanció a los hermanos Liam y Noel Gallagher por 15 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Era agosto de 1994, más precisamente el 29, cuando el mundo escuchó por primera vez Definitely Maybe, el álbum debut de Oasis. Liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, la banda no tardó en convertirse en un referente del britpop, con himnos como Wonderwall, Don't Look Back in Anger y Stop Crying Your Heart Out que definieron a toda una generación, en un momento en que el grunge estadounidense dominaba las listas.



Sin embargo, mientras su legión de seguidores crecía, también lo hacía la tensión entre los hermanos. La prensa comenzó a reportar cancelaciones de conciertos y altercados entre los Gallagher, culminando en la infame pelea del 28 de agosto de 2009, poco antes de una presentación en el festival Rock en Seine, en París. "El grupo ya no existe. No tocará esta noche y cancela el resto de la gira europea", anunciaba la organización frente a 30 mil atónitos espectadores.

¿Por qué se separó Oasis?

"Con cierta tristeza y gran alivio, anuncio que dejo Oasis (...) ya no podía trabajar con Liam ni un día más", declaró Noel Gallagher tras la pelea con su hermano. "Los detalles no son importantes y son demasiados para enumerar, pero creo que tienen derecho a saber que el nivel de violencia verbal e intimidación hacia mí, mi familia, amigos y camaradas se ha vuelto intolerable", añadió.



François Missonnier, director del festival Rock en Seine, explicó a la prensa que todo parecía estar en orden esa tarde. "Por razones que desconocemos, estalló una bronca entre los dos hermanos. Noel abandonó el festival y nadie pudo convencerlo de regresar". El propio Missonnier mencionó que incluso hubo una guitarra destrozada tras el altercado.



La cantante Amy Macdonald, quien había subido al escenario poco antes en el festival, compartió en X: "Oasis canceló de nuevo, ¡a un minuto de salir al escenario! Liam destrozó la guitarra de Noel, ¡gran pelea!" Por su parte, Olivier Nuc, periodista del diario Le Figaro, recordó a AFP que estaba justo al lado de los camerinos cuando escuchó "ruidos extraños, gritos, una especie de estruendo".

Gem, Noel Gallagher, Andy Bell y Liam Gallagher, miembros de la banda británica de rock Oasis, en una sesión fotográfica en Hong Kong en 2006.Fuente: AFP

¿Qué pasó con Liam y Noel Gallagher?

Desde su separación, Liam y Noel Gallagher han intercambiado insultos a través de la prensa y las redes sociales, mientras lideraban sus respectivas bandas: Noel con los High Flying Birds y Liam con Beady Eye. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, ninguno de ellos logró igualar la trascendencia musical que alcanzaron con Oasis.



Con el tiempo, las tensiones entre los hermanos comenzaron a disminuir. Liam empezó a mostrar una mayor disposición hacia un posible reencuentro, mientras que Noel permaneció más reacio. En una entrevista con Reuters en julio de 2017, Liam expresó: "Él quiere ser el hombre al mando, pero yo no soy alguien que dice sí a todo. Supongo que ahí es donde está la fricción".

The guns have fallen silent.

The stars have aligned.

The great wait is over.

Come see.

It will not be televised. pic.twitter.com/FaELtNlVMh — Oasis (@oasis) August 27, 2024

Oasis se reúne tras 15 años desde la pelea de Liam y Noel Gallagher

Este año se cumplen 30 años del lanzamiento de Definitely Maybe, el álbum que catapultó a Oasis a la leyenda del britpop. Los rumores sobre una posible reunión entre Noel y Liam Gallagher habían circulado durante años, avivados por declaraciones esporádicas de los hermanos, hasta que finalmente se confirmó este martes.



"Las armas se han silenciado, las estrellas se han alineado y la gran espera ha terminado. Vengan a ver. No será televisado", anunció el grupo en sus redes sociales, acompañado de una fotografía en blanco y negro de los Gallagher. La banda reveló que ofrecerán "sus únicos espectáculos en Europa el próximo año", que prometen ser "uno de los mayores eventos en directo".



La pelea en los camerinos de 2009 había desencadenado una guerra de 15 años entre los Gallagher, pero hoy, esa era llegó a su fin. La banda británica confirmó su regreso, y los fans recibieron la noticia con entusiasmo, ansiosos por escucharlos en vivo otra vez y confirmar que, igual que el nombre de su icónico disco debut, con Oasis nunca hay absolutos, solo un "definitivamente quizás".

Una fan toma una fotografía de una nueva obra de arte callejero que representa a Liam y Noel Gallagher de Oasis en Manchester.Fuente: AFP

