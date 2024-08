Oasis realizará gira el 2025: fechas confirmadas, ciudades, y cómo conseguir entradas para sus conciertos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Oasis anunció su esperada gira para el 2025 con 14 conciertos en el Reino Unido e Irlanda. | Fuente: Instagram (oasis)

Oasis ha vuelto. La icónica banda de rock inglesa por fin confirmó el retorno de los hermanos Liam y Noel Gallagher, quienes anunciaron en la madrugada de este martes 27 de octubre la esperada gira luego de un distanciamiento de 15 años por conflictos de convivencia que ya dejaron de lado para felicidad de sus fanáticos en todo el mundo.

Es así como Oasis anunció su regreso a los escenarios con una gira en 2025 donde los hermanos de Manchester tocarán sus emblemáticos temas: ‘Wonderwall’, ‘Stand by Me’, ‘Stop Crying Your Heart Out’, ‘Live Forever’, ‘Champagne Supernova’, ‘Supersonic’, 'Don't Go Away’, entre otros éxitos que marcaron un hito en los 90 y principios del 2000.

“Las armas han callado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Vengan a verlo. No será televisado”, se lee en uno de los posts de Oasis en su cuenta de Instagram con la fotografía oficial del encuentro de los hermanos Gallagher, quienes se mantuvieron activos —por separados— y en solitario desde su separación en Francia el 2009.

Ahora, la banda fundada en Manchester en 1991 informó que dará 14 presentaciones en diversas ciudades en el Reino Unido e Irlanda en una gira denominada ‘Oasis Live 2025’ donde Liam y Noel ratificarán que son una de las bandas británicas más importantes —y aclamadas— de los últimos 30 años.

A continuación, revisaremos a detalle cuándo, dónde y cómo puedes adquirir las entradas para estar presente en los conciertos programados por Oasis.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher anunciaron una reunión de Oasis para el 2025. | Fuente: AFP

¿Cómo anunció Oasis su regreso a los escenarios?

Oasis anunció su regreso a través de sus redes sociales. El último domingo, los hermanos Liam y Noel Gallagher compartieron una misteriosa publicación con un clip de video con colores dorado y negro junto con la fecha de 27 de agosto de 2024 y la hora 8:00 A. M.

Aal llegar la hora del anuncio, la página oficial de Oasis compartió la foto —en blanco y negro— de ambos con la publicación de un video recordando los conciertos que dio la banda en sus comienzos en varias ciudades tocando la guitarra y avivando al público entonando y cantando sus recordados temas Wonderwall, Live Forever, Don't Go Away, entre otros.

“Esto es todo, esto está pasando”, tituló Oasis en el registro audiovisual que mostraba al final una lista de las ciudades y fechas donde tocarán.

Oasis regresará a los escenarios luego de 16 años de su disolución tras conflictos internos.Fuente: AFP

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de la reunión de Oasis?

Oasis anunció su gira para el próximo verano en Europa el 2025. En esta oportunidad, la banda programó sus conciertos que irán desde el 4 de julio hasta el 17 de agosto en las principales ciudades del Reino Unido e Irlanda que incluyen a Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín. Aquí dejamos la lista de ciudades con las fechas confirmadas.

4 de julio. Principality Stadium de Cardiff (Gales)



Principality Stadium de Cardiff (Gales) 5 de julio. Principality Stadium de Cardiff (Gales)



Principality Stadium de Cardiff (Gales) 11 de julio. Heaton Park de Manchester (Inglaterra)



Heaton Park de Manchester (Inglaterra) 12 de julio. Heaton Park de Manchester (Inglaterra)



Heaton Park de Manchester (Inglaterra) 19 de julio. Heaton Park de Manchester (Inglaterra)



Heaton Park de Manchester (Inglaterra) 20 de julio. Heaton Park de Manchester (Inglaterra)



Heaton Park de Manchester (Inglaterra) 25 de julio. Wembley Stadium de Londres (Inglaterra)



Wembley Stadium de Londres (Inglaterra) 26 de julio. Wembley Stadium de Londres (Inglaterra)



Wembley Stadium de Londres (Inglaterra) 2 de agosto. Wembley Stadium de Londres (Inglaterra)



Wembley Stadium de Londres (Inglaterra) 3 de agosto. Wembley Stadium de Londres (Inglaterra)



Wembley Stadium de Londres (Inglaterra) 8 de agosto. Scottish Gas Murrayfield Stadium de Edimburgo (Escocia)



Scottish Gas Murrayfield Stadium de Edimburgo (Escocia) 9 de agosto. Scottish Gas Murrayfield Stadium de Edimburgo (Escocia)



Scottish Gas Murrayfield Stadium de Edimburgo (Escocia) 16 de agosto. Croke Park de Dublín (Irlanda)



Croke Park de Dublín (Irlanda) 17 de agosto. Croke Park de Dublín (Irlanda)

¿Cuándo, dónde y cómo comprar entradas para la gira de Oasis?

Las entradas generales para los conciertos de Oasis saldrán a la venta este sábado 31 de agosto a partir de las 9.00 a. m. (hora del Reino Unido) y 3.00 a. m. (hora peruana).

Aquellas personas que quieran asistir a las presentaciones programadas deberán hacerlo por medio de las plataformas Ticketmaster, Gigs and Tours, SEE Tickets y Gigs In Scotland, dependiendo a cuál de los 14 conciertos quieran asistir.

Asimismo, la banda comunicó que aquellos fans que quieran comprar las entradas para los dos conciertos en Dublin deberán comprarlas a partir de las 8.00 a. m. (hora del Reino Unido) y 2.00 a. m. (hora peruana) ese mismo día.

Por otro lado, Oasis instó a sus seguidores a comprar sus entradas con anticipación por medio de su página oficial (Oasisinet.com) y las plataformas mencionadas, recordando que cada persona puede comprar un máximo de cuatro entradas por concierto.

'Wonderwall', 'Stand by Me', 'Stop Crying Your Heart Out', entre otros éxitos, serán tocados por Oasis. | Fuente: Instagram (oasis)

¿Cómo acceder a una venta anticipada de entradas para la gira de Oasis?

Este martes, Oasis anunció una preventa para su gira en el Reino Unido e Irlanda el 2025. La banda comunicó que habrá “una venta anticipada de entradas” —por medio de una votación— para este viernes 30 de agosto, antes de la venta general el sábado.

De acuerdo con las redes oficiales de Oasis, esta preventa se hace “para garantizar que el máximo número de fanáticos tenga una oportunidad justa de acceder a las entradas”.

“Los solicitantes serán seleccionados para la preventa mediante una votación. El registro para votar ya está abierto y cerrará a las 7:00 p. m. BST, este miércoles 28 de agosto”, señala la banda instando a los fans a registrarse en su página web (OasisMusic.lnk.to/OLI25Ballot)

La banda precisa que los solicitantes seleccionados recibirán un correo electrónico con información de acceso completa la mañana del viernes 30 de agosto. “El éxito en la votación no garantiza la obtención de entradas. Las entradas se asignarán por orden de llegada”, sostiene Oasis.

Fanáticos ingleses muestran su entusiasmo por el regreso de la mítica banda Oasis. | Fuente: AFP

¿Cuáles serían los precios de las entradas de la reunión de Oasis?

Oasis todavía no confirmó los precios oficiales de las entradas para sus conciertos en el Reino Unido e Irlanda el 2025. No obstante, medios británicos estiman que las entradas costarán más de 100 libras esterlinas (133 dólares) pudiendo llegar hasta las 140 libras (186 dólares).

“La gira Definitely Maybe de Liam Gallagher de este año osciló entre 53 y 108 libras esterlinas, mientras que la actuación de High Flying Birds de Noel Gallagher en Robin Park en Wigan este julio comenzó con 59,50 libras esterlinas y llegó a costar 110 libras esterlinas”, describe el medio británico The Mirror.

¿Los conciertos de la reunión de Oasis incluyen USA, México o Sudamérica?

Estados Unidos, México y Latinoamérica no fueron incluidos, todavía, de manera oficial para el ‘Oasis Live 2025’. Por el momento, los hermanos Gallagher solo anunciaron sus 14 presentaciones en el Reino Unido e Irlanda.

Sin embargo, el propio sitio web de Oasis sostuvo que “existen planes” para que la banda pueda programar próximamente nuevos conciertos a finales del 2025 donde podrían llegar a Latinoamérica, incluido el Perú. Esperemos que así sea.

